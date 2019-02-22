被封港版橋本環奈　「理大雞排妹」鄭宇澄紅到去台灣

日前有網友以「笑容甜甜的」為題發表一篇文章，多張清新、笑容甜美的照片無不讓人心動，就連嚴苛的鄉民們也一片盛讚零負評，原來她就是近年爆紅的香港千年一遇美少女——鄭宇澄！

說到千年一遇，就讓人聯想到橋本環奈，而鄭宇澄除了「千年一遇」外，還因外表有點像鄭家純，香港理工大學畢業的她又有「理大雞排妹」之稱！集眾多稱號於一身的她，原本只想當一個平凡人，不過清新自然的氣質散發出來，甜美的笑容一綻放，沒有任何人能夠掩蓋她的鋒芒，就有網友表示：「過年看這個心情好一整年」、「笑起來會讓人融化」，實在魅力無法擋啊！

鄭宇澄與鄭家純的確有點相似。（IG）

爆紅之後，鄭宇澄不但上了電視節目，也陸陸續續拍了許多廣告，還接了不少代言，而從代言的照片中更是能夠一窺她的完美氣質，不管是家居風格或是運動休閒風，招牌笑容一出，迷倒眾人，真的是百看不膩！不禁讓人好奇這樣代言商品真的有效果嗎？大家都專心在看臉，哪有時間分心看她手上拿的東西啦！

鄭宇澄（IG）

鄭宇澄雖然曾經表示只想當個普通人，但還是有在認真經營自己的Instagram，她也時常在上面與大家分享多采多姿的生活，讓粉絲們也能夠跟着她一起到世界各地冒險旅行，走遍世界上的每一個角落。

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看完上面一連串的照片，是不是也覺得那笑容甜到你心裡頭了呢？如果沒有，最後再送給你鄭宇澄的笑容動圖，保證你甜到嫑嫑的！

鄭宇澄（IG）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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