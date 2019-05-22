【Beauty in U👗#12】Long D令我學會更珍惜男友－理大英文Hilary

大學exchange是情侶的高危時期，因為要面對Long D的危機，不過就讀理大英文系的Hilary表示，大學的exchange經歷，令她更珍惜跟男朋友相處的時間。#Hilary #poly #英文系 ig@wonghoiyee

Long D是不少情侶都面對過的難關，如果在大學拍拖的話，每當到了exchange時期，更是高危中的高危。Hilary表示，自己亦不能免俗地思考，因為exchange而衍生的Long D問題，更為此跟男朋友討論了半個至一個月，最終男朋友都同意讓她到外國交流。

Hilary由Long D中學會了跟男友的相處。（ig@wonghoiyee）

除了一貫以來對Long D的「恐懼」之外，Hilary指不少朋友及同學，都勸她不要去交流，身邊更有不少同學因為拍拖而放棄exchange的機會，更有人試過Long D失敗最後分手。就連一開始她的男朋友都有「扭計」，不過最後他們決定都相信對方的感情，男友亦放心讓她到外國交流，「雖然送機時大家仍然哭得要生要死」。

分隔兩地時，他們會視像通話交流日常的生活小事，由於有時差的關係，兩人交流沒有在香港多，反而令他們明白到，互相給予對方空間的好處，多了時間享受一個人的時光，見得少了感情卻更好。

Hilary跟朋友分隔兩地時，靠視像通話交流日常生活小事。（ig@wonghoiyee）

事實證明，經過Long D洗禮之後，他們的感情反而更進一步。Hilary回到香港時，男朋友亦有到機場接機。Hilary相隔多月再次見到男友，沒有如偶像劇一般的久別重遇情節，只是「有點陌生，不知道說甚麼好，感覺好奇妙」。而這一次經歷，亦令他們減少了見面次數，感情卻仍然穩定。

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