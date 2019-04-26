【復仇者聯盟4】Pornhub官方數據　用戶最常搜尋的超級英雄是？

《復仇者聯盟4》上映又關Pornhub事？沒錯！Pornhub最新公布了關於《復仇者4》的搜尋數據，包括搜尋數量增長，以及最多人搜尋的超級英雄。

大家看了《復仇者聯盟4》沒有？看了要忍口不劇透，未看又怕被劇透，不妨聊聊關於復仇者的另類消息，例如這個：全球最大成人網站Pornhub，最近公布了《復仇者聯盟4》相關搜尋數據，包括在4月開初至《復仇者聯盟4》上映前，網站關於復仇者關鍵字的搜尋變化，以及最多人搜尋的超級英雄。

其實也真的有片商推出過Avengers的成人版，看真一點這張海報...（網上圖片）

Pornhub在報告中表示，《復仇者聯盟3》在2018上映時，對「Avengers」的搜尋只增長了356%，以一個本來就是熱門搜尋字來說，是一個合理的水平。不過到今年《復仇者聯盟4》上映前，以4月前半個月的平均數為基準，數字驚人地增長了2912%，換算成數字的話，「Avengers」的搜尋次數在7日之內增加了200萬次。

Pornhub公布最新avengers搜尋數據。（Pornhub Insights）

另一方面，大家亦非常關心到底用戶搜尋了哪些超級英雄，「Captain Marvel」（Marvel隊長）以壓倒性的人氣攻下第一位，緊隨其後的是「Black Widow」（黑寡婦），最令人驚訝的第三位，竟然是「Spider Man」（蜘蛛俠），真是令人意想不到啊！Pornhub過去亦曾經公布過女性用戶的搜尋數據了，這些流量會不會是來自女用戶的呢？

Pornhub用戶對不同英雄的搜尋次數。（Pornhub Insights）

有網友對於Captain Marvel及Black Widow上榜都表示不意外，不過對於不少男角都上榜就頗為有意見「hulk（變形俠醫）竟然是第四位，這甚麼鬼？」、「蜘蛛俠只是小孩子啊！」、「Scarlet Witch（緋紅女巫）竟然三甲不入？」。

大家對於Pronhub用戶的口味又怎麼看呢？留言分享一下吧。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁