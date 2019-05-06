20歲韓女賺錢養家　父親無所事事　還叫女兒申請信用卡供私用

20歲，本應是人生中最自由的時間。韓國一名女生卻為了「不生性父親」放棄讀書，投身社會賺錢養家。有一名這麼懂事的女兒，作為父親本應該知足，他卻恃著女兒懂事而變本加厲，甚至著女兒申請一張信用卡私用。

事件中的父親及女兒（《大國民talk show》截圖）

發薪即要求女兒請自己和朋友食飯

4月22日播出的韓國綜藝節目《大國民talk show》中，播出一段來自20歲少女的煩惱故事。事主剛剛從高中畢業，便出來工作賺錢。而在發薪水的那天，「某個男人就會打電話來」。那個男人正正就是事主的父親。而他打電話來的目的，就是想事主請他吃飯。作為女兒，出糧請爸爸吃飯是理所當然。不過，每次父親都會邀請其他朋友一起來。她每個月的薪水只得150萬韓圜（約港元1萬），但父親和朋友每次都會吃超過7萬韓圜（約港元500），對她來說是一個負擔。

對爸爸無理的要求，女兒也感到非常氣憤（《大國民talk show》截圖）

無理要求越來越多

事主今年20歲，父母離異，事主是祖母養大，這20年來，她從沒有在爸爸手上獲得任何經濟支持。因為祖祖是拿綜緩的，所以她一直靠著綜緩金當生活費和上學的費用。相反，父親從不過問她的生活，就連她的初中、高中畢業禮也因「忘掉了」而缺席，甚至女兒連生日也沒有和她慶祝過。

這樣的父親，就在事主開始工作賺錢後，突然和她「變熟」了。就在不久之前，父親要求她申請一張限度150萬韓圜（約港元1萬）的信用卡給他。除此以外，之前父親曾經以分期的方法買下一台車，但因為某些原因，父親成為了「信用不良者」，無法還清費用。父親於是要求女兒於成年後，以「共同名義」一同供款，讓他可以繼續擁有那台車。

聽了女兒的心底話之後，父親也為自己的行為感到慚愧（《大國民talk show》截圖）

妹妹：姐姐就是像媽媽一樣的存在

事主還有一名妹妹，她們的感情非常好。妹妹接受訪問時哽咽說：「姐姐其實就像是媽媽一樣的存在。聽完她說了這麼多心底話，真的替她感到很累。其實很多時候，姐姐都會因為工作而受傷，看到真的很心痛。」

妹妹亦指，有時候真的會疑惑「到底父親愛自己嗎」。其實兩姊妹想要的都很簡單，希望能和爸爸、奶奶一起擁有美好的回憶。不久前，他們一家人第一次一起去了海邊遊玩，妹妹認為「那就是爸爸與我們之間最好的回憶」。