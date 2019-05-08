黑暗中發光的「冬甩」有毒純屬誤會　色素原料竟然勁有益？

開罐
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與大家分享一個黑暗料理……不對，其實是在黑暗中發光的料理。

2017年的時候，澳大利亞一家名叫Black Star Pastrya的店推出了包括甜甜圈在內的一系列“夜光甜點”，它們都在黑暗中散發着詭異的綠光……

（圖片來源：Blackstar Pastry）

不過確切地說，這並不是我們所說的“夜光”。我們平時所看到的“夜光”一般指的是蓄光型的材料，它們在關閉了光源之後還會持續發光一段時間。而這裏甜甜圈發出的其實是螢光，需要在紫外燈的激發下欣賞。

（圖片來源：Blackstar Pastry）

顏色看起來或許很詭異，不過他們用的倒是一種很普通而且也沒甚麼毒的原料：核黃素（維生素B2）。在裝飾糖霜裏加入這種維生素，再用它裝飾甜點，就產生了黃綠色的螢光效果。

（圖片來源：Blackstar Pastry）

磨碎一些維生素B2片劑加進糖霜應該就能產生這種效果，這東西倒確實是比較安全的，有興趣的話自己嘗試一下也可以，同樣的原理也可以製成“螢光雞尾酒”。除了可能稍微有一點維生素片的特殊氣味之外，應該不太會影響糖霜的味道。

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【本文獲「酷炫科學」授權轉載，微信公眾號：SciencePorn】

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