韓國2019年最期待女新人高允貞　仙氣外表原來是靠整容？！

撰文：李梓媛
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最近於《會讀心術的那小子》中有活躍表現的新人女演員高允貞，因為充滿仙氣的外貌而被熱烈討論，更被稱為「2019年最期待的新人」。不過原來她的樣子都是靠整容而來，堪稱是韓國整容界歷年來最成功的個案！
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最近於《會讀心術的那小子》中，
飾演女主角辛睿恩自小認識的朋友的
新人女演員高允貞，
因為長得非常好看而被網民熱烈討論。
今年24歲的她，
雖然才剛剛出道做演員，
但其實之前已經拍過不少廣告。
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高允貞的五官也長得非常精緻，
特別是一雙大眼睛和
又高又挺的鼻子，
看上去非常自然。
不少網民都覺得她有
全智賢和金智媛的影子。
清純又神秘的感覺，
令人忍不住看了又看。
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不過前陣子有網民對她進行大起底，
發現原來她有今時今日的外表，
都是靠整容！
看了她整客前的樣子之後，
網民都大讚整容醫生的手勢，
認為他給高允貞賜予了第二條生命。
香港的網民亦對高允貞此個案
感到非常讚嘆，
更有網民表示
「整容醫生還在世嗎？我也想找他整」。
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