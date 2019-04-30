韓國2019年最期待女新人高允貞　仙氣外表原來是靠整容？！

最近於《會讀心術的那小子》中有活躍表現的新人女演員高允貞，因為充滿仙氣的外貌而被熱烈討論，更被稱為「2019年最期待的新人」。不過原來她的樣子都是靠整容而來，堪稱是韓國整容界歷年來最成功的個案！

ig@goyounjung

最近於《會讀心術的那小子》中，

飾演女主角辛睿恩自小認識的朋友的

新人女演員高允貞，

因為長得非常好看而被網民熱烈討論。

今年24歲的她，

雖然才剛剛出道做演員，

但其實之前已經拍過不少廣告。

+ 5 + 4 + 3

高允貞的五官也長得非常精緻，

特別是一雙大眼睛和

又高又挺的鼻子，

看上去非常自然。

不少網民都覺得她有

全智賢和金智媛的影子。

清純又神秘的感覺，

令人忍不住看了又看。

+ 13 + 12 + 11

不過前陣子有網民對她進行大起底，

發現原來她有今時今日的外表，

都是靠整容！

看了她整客前的樣子之後，

網民都大讚整容醫生的手勢，

認為他給高允貞賜予了第二條生命。

香港的網民亦對高允貞此個案

感到非常讚嘆，

更有網民表示

「整容醫生還在世嗎？我也想找他整」。

+ 2

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