日本女生初體驗平均年齡調查　最遲有性經驗的地區竟是...

古語有云：「日本妹好細個就已經○○」，這個都市傳說一直於網路及男生之間流傳，但到底事實又如何呢？ 最近日本安全套製造商相樸橡膠工業進行男女初體驗年齡調查，發現某地區女生初嘗性經驗的平均年齡竟意外地高。

大家都以為日本女生都像電影中那般早熟嗎？（電影《戀空》）

東京女生最遲有性經驗？！



據調查指，日本47都道府縣中，最早有性經驗的地區是沖繩縣（平均19.6867歲），而最遲的是奈良縣（20.9833歲）。令人意外的是，東京竟然位於尾2（20.9267歲），原因是被東京女生大幅拉高平均年齡。



東京男生平均初體驗年齡為20.58歲，位列男生範疇28位，而女生則以21.2733歲包尾。不少人對結果表示意外，沒想到一直給人時髦、早熟感覺的東京女生竟然包尾。



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東京大都會環境導致



相樸橡膠工業最近亦製作特輯《ニッポンのセックス》，於東京澀谷街頭訪問一眾女生，不少受訪者都對調查結果感意外，更有人直言自己14歲就已童貞畢業。



此外，亦有不少遲遲未有性經驗的女生表示與外在因素有關，例如東京有太多娛樂方式，導致她們對異性及性愛不感興趣，甚至有人認為東京住所狹小得連啪啪啪的地方也沒有。



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專家：東京女生自尊高所致



日本縣民性專家 矢野新一博士表示調查結果與東京人特性有關。自江戶時代起，江戶（現時為東京）地區匯集全國各種事物，當中有好有壞。而東京人為彰顯自己高貴的身份，對事物要求會比較高，傾向慢慢選擇優良對象，從而驅使女生們會謹慎初夜對象，以致初體驗平均年齡相對較高。

最後，矢野博士提及到，東京女生一旦有了性經驗後，大多會好像打開開關似的，瘋狂與異性發生關係，原因是長年壓抑自己性慾尋覓初夜對象。調查亦指出，雖然東京女生初體驗平均年齡雖然包尾，但性經驗人數竟達7.5133人，位列第5。