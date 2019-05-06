【復仇者聯盟4】神人9幅漫畫總結劇情　其中一幅藏超催淚細節

近日在微博瘋傳《復仇者聯盟4》系列的二創畫作，畫出不少角色之間的溫馨場面，如果細心留意當中的細節的話，更有不少看過了《復仇者4》才會明白的小巧思呢。

隨著愈來愈多朋友看了《復仇者聯盟4》，網上亦出現了不少關於劇情的二次創作，近日在微博瘋傳一個系列作品，不少網民看後都表示非常感動。只見畫中用了類似水彩的筆觸，畫出不同角色之間的互動，例如對望、擁抱、微笑、輕撫等等。

艾國隊長和佩姬的相擁，有著別樣的意義。（網上圖片）

角色也不一定是戲中的戀人，一些出生入死的好夥伴，比如Groot及火箭浣熊、蜘蛛俠以及Tony等。普通人看他們在畫作中的神態，已經覺得非常溫馨，不過對於已經看了《復仇者聯盟4》的朋友來說，這些畫作有著另一層的意義，當中Tony跟小火辣椒相擁的一張，更隱藏著令人落淚的細節，相信各位一定看得出！

這照片隱藏了不止一個，只有看過《復仇者聯盟4》的朋友才看得懂的細節。（網上圖片）

不少網民都看到這幾張畫，都紛紛表示被觸碰到了淚點「好不容易收下去的眼淚，又流出來了」、「真好…大家都見到想看見的人…」、「好難受，大爆哭」。

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+ 5 + 4 + 3

有看過《復仇者聯盟》的朋友，都一定不會對畫中人陌生，而為了照顧未看此戲的朋友，小編就不對畫作多加解釋了，希望大家看過《復仇者聯盟4》之後，可以再回到這裡，再看一次這幾張圖，一定會更有感覺的。