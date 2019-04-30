我唔睇《復仇者聯盟》好出奇咩...　非影迷的7個內心小劇場

《復仇者聯盟4》上映至今一直是城中熱話，不過有些不是影迷的朋友，卻有如被冷落，甚至會受人白眼，今天為大家數數，沒有看復仇者的朋友的7個內心小劇場。

《復仇者聯盟4》上映至今，一直打破紀錄，雖然在網上、日常生活，都有不少朋友在討論，可是，並非每個人都對復仇者有興趣，一些並非影迷的朋友，在這一個星期就如被世界遺棄，失去了所有話題。

《復仇者聯盟4》上映至今，一直是城中熱話。（網上圖片）

【1】永遠約不齊人

約朋友出街食飯、玩耍本來就不是一件易事，在《復仇者聯盟4》上映期間，就更加難上加難，還未看的朋友自然要扭盡六壬，努力撲飛。已經看過了的朋友，你以為就可以約到他了呢？大錯特錯，這個世界有一種行為，叫「二刷」、「三刷」，看一次不夠，看兩次；看兩次不夠，看三次，短時間內都別想再看到他了。

除非約朋友聚在一起就是聊復仇者，不然你不可能約得齊人。（網上圖片）

【2】不明白他們的默契

不論是電影、電視劇，甚至是動畫漫畫，觀眾都會有一些小默契，例如《鋼煉》中的「大哥哥」，明的就會明，不明白的就只會「喔，哦」之類。《復仇者聯盟》也當然會出現這個情況，只是擁有這個默契的朋友，好像有點多，有時到他們異口同聲因為某一句說話而大笑，的確令人摸不著頭腦。

不懂的話，連話都搭不上。（網上圖片）

【3】如被世界遺棄的野人

就如上兩點的一個小小總結，說得誇張一點，在這個時期沒有話題，就好像就沒有朋友一樣，而且在facebook、ig、twitter上，充斥著大量關於《復仇者聯盟》的討論，而你一句都插不到嘴，當朋友知道你沒有看的話，也不會主動找你聊天，你就如被世界遺棄的野人。

看來大家可能要過上半個月左右的沒朋友生活。（網上圖片）

【4】別用驚訝的眼神看著我

當你勇敢地站出來，對大家說「我沒看過《復仇者》」，甚至原來你連一套Marvel的電影都沒看過，朋友們露出的那個不可思議的眼神，就如看著一個由山洞中走出來的世外野人。是的，不只你覺得自己是野人，連你的朋友都覺得你是一個野人，可是你卻不明白「我就是沒看過啊，有甚麼好驚訝的」

當你表示沒有看過marvel電影時大家看你的眼神。（網上圖片）

【5】看不明白梗圖

隨著電影上映的時候愈久，出現的梗圖就愈多，而你很明顯地一張都看不懂。這也是觀眾的默契之一，一樣是看得明就會笑，看不明就不會笑。面對大量梗圖，你卻get不到它們的笑點，一臉黑人問號，但你的朋友卻一直在瘋傳，你只好裝作看不見，又或者暫時消失，「沒有別的東西可以看了嗎？」

這是...甚麼東西...?（網上圖片）

【6】更期待其他電影

不看《復仇者》不等於他不是影迷，比起《復仇者》，小編有些朋友就更期待其他電影，比如《哥斯拉》、《殺神John Wick 3》等，可是已經被一波又一波的《復仇者》浪潮淹沒，當然會有志同道合的朋友，不過你心底都知道「先等這一波過去再說吧」。

其實小編對新哥斯拉的期待不比復仇者來得小。（網上圖片）

【7】劇透？未驚過

之前的六點，好像不看《復仇者》就處處皆於劣勢，不過對於非Marvel影迷來說，有一樣東西，是Marvel影迷不論如何都比不上的，就是不怕劇透，就算對著他說了一大堆內容，他都可以無動於衷，因為他一點都聽不明白，每每看到網上一些劇透留言，都會一笑置之。不過各位非影迷也要注意，不要將聽到的內容到處說，不然可能會有殺身之禍。

即管對我劇透吧！（網上圖片）

不知道大家有沒有其他感受呢，留言分享一下吧！

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