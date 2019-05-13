【母親節】動漫最強媽媽排行榜　為守護孩子失人性的角色是...

母親節雖然剛過去，但其實天天都可以是母親節！不如就讓我們盤點一下，動畫中一些，超強的「媽媽級」角色呢吧。

大家平時在看動畫時，除了主角之後，有沒有留意到一些超強的「媽媽級」角色呢？有網站早前做了一個調查，請網民投票選出，心目中最強的媽媽角色，今天為大家帶來TOP 10。

動畫媽媽的代表人物之一。（網上圖片）

【5】古河早苗《CLANNAD》

《CLANNAD》作為虐心系的動畫作品，不只觀眾的心理質素要夠強，劇中的角色一樣要夠強。先跟大家簡單介紹一下內容，她有一名女兒名叫渚，天生體弱多病，而且渚在生下寶寅之後也去世了，古河早苗作為婆婆要努力照顧孫子，另一邊又要同時承受著喪女之痛，更帶領渚的老公走出傷痛，是一位堅強得令人非常心疼的角色。

古河早苗內心非常堅強。（網上圖片）

【4】碇唯《新世紀福音戰士》

說起EVA，不少人第一個都不會想起碇唯，也就是主角碇真嗣的母親。不過大家都應該知道，碇唯願意親身進行初號機的實驗，同時被初號機吸收，靈魂就一直存在於初號機之中。在劇情中，真嗣駕駛的初號機在危急時刻，初號機會自動啟動、開始暴走，以狂暴狀態消滅對手，不少人都視之為母親對他最後的愛，「就算失去了人性，也要守護我的孩子」。

碇唯的靈魂存在於初號機。（網上圖片）

【3】花師奶《我們這一家》

花師奶可以登上第三位的原因，是因為她夠貼近真實，由於動畫的內容很日常，不少情節大家都會遇過，而每次花師奶都可以「逢凶化吉」，令不少朋友都深有同感，花師奶演活了一個真正的「師奶」，由家頭細務到小朋友的成長學習，都處理得井井有條，第三位實至名歸。

花師奶的強大，在於她事無大小都可以處理得貼貼服服。（網上圖片）

【2】泉·卡迪斯《鋼之鍊金術師》

她是愛德華兩兄弟的師傅，同時也是一位為了拯救死去孩子，而使用了禁忌的人體鍊成，被「真理」奪去了部分內臟以及子宮，因此經常吐血。實力非常高強，可以不使用鍊成陣而發動鍊金術，就算不用鍊金術，身體術亦非常高超，傳說可以一拳打死一頭熊。將愛德華兄弟遂出師門，就是為了跟他們可以平等地相好處，是一位強悍得來充滿母性的角色。

失去孩子之後，她的母愛體現在愛德華兄弟身上。（網上圖片）

【1】野原美冴《蠟筆小新》

這個應該不意外吧？要說美冴為什麼是最強，就要先說說小新了。他是一個小屁孩，不過是一個救過地球、擊退過外星人、駕駛過機器人的小屁孩。而這個世界上可以治得了小新的人，就只有美冴了。另一方面，在這個小屁孩在日常生活都非常難處理，比起花師奶，美冴可能要更加頭痛。也許我們都在小新身上，看到了以前的自己，以及那個無所不能的媽媽。

美冴連小新都治得了，最強媽媽當之無愧。（網上圖片）

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