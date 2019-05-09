日本全國大學校花校草比賽　網民：男生冠亞差距太大了吧...

開罐
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日本每年都會舉辦各種學生選美比賽，組別由初中到大學都有。早前由「学生団体MARKS」主辦名為「Miss of Miss」及「MR of MR」比賽，選出日本全國大學的校花校草。

入圍決賽的參賽者大合照。（学生団体MARKS）

前SKE48成員 中村優花​封后

女大生組別「Miss of Miss」的優勝者是南山大學法學部2年級生 中村優花。愛知縣出生的中村同學原來於2010年~2011年曾作為SKE48成員活動，後來因專注學業而從SKE48畢業。

雖然曾為學業放棄當偶像，但中村同學現時仍堅持成為主播的夢想，相信這次勝出選美對她將來的主播路有不少幫助，說不定未來會於電視上再次看到她的身影。

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校花組準優勝：藤井あみ​

除了優勝者外，賽事亦設有兩名準優勝者，其中一位是日本大學文理學部3年級生　藤井あみ（暫譯：藤井亞美）。

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校花組準優勝：嘉部志音

另外一位準優勝者是龍谷大學國際學部3年級生　嘉部志音同學。

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校草組優勝者：草地稜之

而男大生組別勝出者是明治學院大學經濟學部2年級生　草地稜之同學。值得留意的是，草地同學之前亦奪得2017/18年度大學校草比賽「MR CIRCLE」冠軍、「MR 明治學院大學」冠軍，成為史上首位於「MR」系列校草比賽達成3連霸的王者。

外型俊秀的草地同學表示目標是成為一名演員，亦想成為幪面超人主角，或許將來會看到他變身的英姿呢！

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校草組準優勝：髙橋航大

校草組準優勝者同樣有兩名，其中一位是慶應義塾大學理工學部2年級生　髙橋航大同學。

校草組準優勝：兵頭海地

另一位準優勝者是佛教大學文學部2年級生　兵頭海地同學。

賽果公布後，不少日本網民將焦點放在校草組身上，表示能理解為何草地同學能奪冠，特別在他們一起合照時，有種公開處刑的感覺...

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得獎者合照。（ミスターオブミスター2019）

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