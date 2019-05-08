平成「日本英雄」票選　新垣結衣排20　柯南、比卡超人氣更高

開罐
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隨著令和時代正式開始，不少媒體發起各種票選排行緬懷平成過去30年的林林總總。

日本朝日電視台節目《羽鳥慎一モーニングショー》早前發起大型投票活動，選出對平成時代貢獻良多的「日本英雄」。投票共劃分為三個界別：「藝能界」、「新聞及文化界」以及「體育界」，一共約有17.5萬人投票。

一共有17.5萬人於網上及朝日電視台本部進行投票。（羽鳥慎一モーニングショー）

藝能界別

節目早前公佈投票結果，列出各界別首20位，其中較注目的是藝能界別，因為除演藝界人士外，還包括不少知名動漫角色，如比卡超、柯南、小丸子等等，排名甚至比國民女神 新垣結衣更高。

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新聞及文化、體育界別

於新聞及文化界別中，動畫大師 宮崎駿排首位；前首相 小泉純一郎及現任首相 安倍晉三分別位列第3及第10位；著名作家 村上春樹及東野圭吾亦榜上有名。值得注意的是，人氣吉祥物 熊本熊及船梨精亦闖進頭十。

而體育界別則由超人氣花式溜冰選手 羽生結弦排榜首，緊隨其後的是日本棒球界傳奇 鈴木一朗及 花式溜冰天后 淺田真央。

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最後，節目於直播尾段進行即時投票，讓觀眾選出3組界別的綜合榜首。有127182名觀眾進行投票，最後由已解散的國民偶像組合SMAP以64778票奪下首位，羽生結弦以36352票得第2，宮崎駿以26052票得第3。

恭喜SMAP成為平成日本英雄！（節目截圖）

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