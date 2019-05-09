過來人拆解part time 5大伏位　原來打這份工的都是神人

不少同學平日都會找part time，加上近日DSE完結，亦有大量同學投入part time市場。有網民指出，part time的世界有時比想像更殘酷，更列出5大伏位，希望大家小心。

Part time是不少同學平日的收入來源之一，也是大學生開始為自己負責的表現，說得誇張一點，更是踏出社會的第一步。不過就算是part time，要注意的事情，也不比全職工作少，有連登網民發文，盤點part time中伏位。

【1】無限OT

雖然跟足規矩來說，OT是可以補鐘錢的，不過說到底我們都只是學生，遇上不錯的上司，願意照顧你的時間表，當然問題不大，不過的確有上司會將你當成正式員工，開口閉口叫你為公司著想，令人不禁白眼「那你有沒有為我著想過？」、「返足十幾個鐘做到燥，仲要賣笑做greeting」。

不少朋友都會在讀書時做part time幫補家計。（網上圖片）

【2】衰客

坦白說，衰客到處都是，就如便利店一樣，總有一個在你左近，也不定只有part time才會遇上。不過一些專業的衰客，就會專挑part time下手，因為知道你經驗尚淺，而你又真的沒應對過麻煩友，自然食住上。坦白說，欺負小店員也不會令你有甚麼實質著數，為什麼要損人不利己呢？遇到搞不掂的情況，就立刻向上司報告，讓他們來處理吧。

遇上難搞之人，真的不勝其煩。（網上圖片）

【3】腰酸背痛

這些情況最常見於零售業，也是part time的重點地區，因為工作不太需要專業技能，因此非常適合考完DSE或者一般學生。不時都需要搬貨、上架等工作，不少做過的網友都表示，如果結合無限OT「打孖上」的話，真的苦不堪言，「考完DSE做咗份pt sales，勁辛苦又人工低，做咗唔夠兩個月就quit咗」、「執貨執到腰痛，最後quit咗，唔夠一個月」

有網民朋友搬貨時拉傷腰部。（網上圖片）

【4】高超記性

另一類難carry，不是個個人都可以做得好的part time，是便利店店員，不少網民提醒，別以為做收銀好容易，便利店可以說是世上最難做的工作，由煮食、交費、提款、增值，甚至包花紙等，在遊客區的話，更要認得路，因為很多人會問路，可以說是十八般武藝樣樣精通。「做得慢少少都會比人X」、「最L難記係煙名，搵慢啲都摺摺聲。」

便利店店員的腦袋。（網上圖片）

【5】食物鏈底層

作為一個part time員工，地位當然是低人一等，因此你會成為公司中食物鏈的最底層，基本上所有芝麻綠豆的小事，都會叫你去做，多數都不會是難事，而是簡單，但煩到不得了的事，例如影印、執頭執尾等等。簡單一點來說，就是你甚麼都要做。

就算是食物鏈的底層，都有它的用處。（網上圖片）

雖然如此，有不少網友都表示，「出糧一刻是最高興的」，而且有機會認識到不同的同事，提早見識一下社會，也是難得的經歷，不合心水又可以隨時走人，不會有心理包袱，直言part time也有它的好處。

如果你也有part time經歷，留言分享一下吧！