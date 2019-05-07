大學畢業生懺悔錄　中大四年悔恨四件事　「有膽去想，沒膽去試」

臨近畢業季節，在大學這4年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？有中大四年級學生在Secrets專頁上發文，自稱是「行將就木的大四生」，大學生活不堪全因以下四點。

發文學生：四年行將就木，大學生活不堪

有自稱是「行將就木的大四生」在Secrets專頁上發文，指自己的大學生活不堪，「除了首個學期被逼玩了一個學會的活動，之後就無了」。又指自己「傷春悲秋，庸人自擾」，「大學明明有最好的環境，最多的機會」但自己卻沒有行動，機會就「在你問「為什麼」時通通溜走了」。



大四生又指，「大二末期，我曾自嫌不夠投入大學，想過大三認真來過」，但「過了推廣期，連填入會表如斯簡單，我都不屑一為」，「今日，我仍會自問：為什麼不斷踢走自己的機會？」同學續指，「健康乃無價之寶。身體欠佳，玩啥都難」，但自己年紀輕輕已一身病痛，笑言「卻沒料我所失的，竟已，是我的所有。」

更有同學在貼文留言指，「 我覺得你比某些看起來過著多姿多彩的大學生活的人更成功，因為你活得誠實：對生活誠實，對自己誠實。」

▼▼▼▼點擊看畢業生大學悔恨4件事▼▼▼▼

雖然這位大四學生如是說，但仍有同學感恩在中大上學的時光。早前有中大三年級學生貼文指，雖然讀書辛苦，但感恩大學讓他學懂欣賞和接納自己，獲其他網民大讚文字真摰坦誠。



發文的中大生指，「我真的很感恩自己能來到中大讀書，雖然我讀的學科有點辛苦，可是每天都可以看到美麗的山城風景，有空便走到綠意盎然的小徑上，看看風景，放鬆心情，真的很開心，很感恩」，「我自己的成績真的不太好，可是我在中大遇上的美景，朋友，莊員，這些經驗已經讓我感到滿足了」。又指在學三年「讓我明白到人的能力是真的很有限。在這麼繁重的節奏中走過來，我已經放下了許多對自己以及別人對我的期望」。

▼▼▼▼點擊看大學生感恩文▼▼▼▼