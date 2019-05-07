Final year時女友提分手　大學生呻失去動力　專家這樣說...

近日有大學生網民在連登發文，指自己正在準備FINAL YEAR，不過女友在這時跟他分手，令他非常迷茫。

相比起A0如何出pool，大學畢業跟Ocamp、exchange一樣，都是同學分手的高危時期，網民在連登發文，指自己「Final year先分手」，本來打算可以跟另一半一起畢業，一起面對「大學畢業」的難關，「知道背後點都有個人撐住你，佢亦都係你其中一個奮鬥目標」，直言熱戀中的自己，好幸福，覺得生活簡簡單單就夠。

樓主直言，熱戀中的自己很幸福。（網上圖片）

不過女朋友卻在他final year的關鍵時刻跟他分手，自己雖然有好多朋友，但自己卻不是會將所有事情跟朋友分享的人，明明知道應該放下，自己亦在努力放下，不過始終需要時間，「呢個final year真係好難捱。」

樓主指跟女友分手之後，final year變得很難捱。（網上圖片）

如何維繫一段感情，一向都大有學問，連約會時間長短，都可能影響對方的感受。樓主透露，自己跟女朋友拍了拖一年多，在熱戀之後的磨合期出現了問題，沒能捱過去，只可以分手收場。他更留言「希望巴打同女朋友，過咗熱戀期，到磨合期都可以互相忍讓，珍惜眼前人」

磨合期是不少情侶的難關。（網上圖片）

不少網民看到他的經歷之後，紛紛留言分享自己的經歷。「明白，好似無左一個好大嘅動力，我都係final year先分，我ex仲叫我比心機，好好地讀埋呢年」，樓主亦深有同感，指自己本來希望可以跟女朋友一起畢業，一起拍畢業照，現在只可以跟朋友拍了。

樓主感嘆，沒機會跟女友一起拍畢業照了。（網上圖片）

亦有網民希望樓主換個角度思考，「起碼一齊讀書個陣都開心過，你會遇到下個的」、「已成定局嘅就move on，搵下一個更好嘅」。樓主亦有親自回應，指自己都知道，過去了就是過去了，不過對自己重視的感情，在這個時候結束感到可惜，「我係啲唔會咁易動心嘅人，呢一個同上一個相隔左3年幾有多」。

切忌為了「拍住拖畢業」，而胡亂出pool。（網上圖片）

HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍(Anita)指出，在大學階段，年輕人無甚經濟壓力，亦比較空閒，比起投身社會之後更適合拍拖。只要對方性格不太壞，嘗試一下戀愛是好事，即使最後不能開花結果，也可以累積經驗幫助日後的感情發展，反而年輕的大學生為了擺脫A0而亂出pool，不理智地選擇對象，才是大忌。