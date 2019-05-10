日本網民票選最不捨的完結漫畫Top10　第1位令你心服口服

《週刊少年Jump》中，連載了不少令人感動的故事，有日本網站舉辦投票，讓網民在已經完結的作品中，選出最令人不捨的作品。

不少動漫陪著我們長大，但再好的故事，都會有完結的一天，一部作品的完結，意味著角色以及故事，都只可以回味，過去的期待，就統統化成了不捨。日本網民心中，最令他們不捨的作品，是哪幾部呢？

暗殺教室是其中一部令讀者感到不捨的作品。（網上圖片）

【5】黑子的籃球

運動系作品一向都有其市場，不過可以大熱的作品並不佔多數，《黑子的籃球》是其中之一，而作品的特別之處，是名義上的主角「黑子」，不像其他作品的主角一樣光芒四射，而是以低調為賣點。加上出色的人設以及情節，令它成為日本網友最不捨的作品第五位。

黑子的低存在感是一大賣點。（網上圖片）

【4】暗殺教室

一個非常完整的故事，如果強行拖下去，反而會令故事變得拖泥帶水，不過它的結局的確令很多讀者感到不捨。殺老師與3年E班同學「亦師亦敵亦友」的關係，交織出一個獨特的世界觀，最後殺老師將一切迷底揭開，含笑而逝的一幕，令多少讀者心碎。

殺老師是不少網友最希望復活的其中一個動漫角色。（網上圖片）

【3】烏龍派出所

在不同類型的動漫排行榜中，都幾乎進入TOP5的作品。連載時間40年，是陪著幾代人長大的超長篇作品，內容主要圍繞「龜有公園前派出所」的不良警察兩津勘吉的烏龍事件。由於作品連載時間極長，成為不少研究日本文化變遷的其中一個取材方向，因可以由作品，看到近代日本40年來的演變，是非常不可看的作品。

《烏龍派出所》的連載橫跨40年。（網上圖片）

【2】銀魂

以科幻時代劇為題材的搞笑漫畫，夾雜大量毒舌、吐槽、無厘頭、異想天開的惡搞，不時穿插感人故事，及人生道理，獨特的風格令作品大受歡迎。主角以及其他角色，都有著巨大的反差萌，在惡搞的背後，其實充滿著大量對現代社會的暗喻和嘲諷，不少讀者認為作品笑中有淚。

《銀魂》的搞笑風格別樹一幟。（網上圖片）

【1】Slam Dunk

這本作為首位，應該都不會令大家太意外了吧？跟之前四部作品不一樣，主角們沒有光環，沒有過人的背景，沒有天崩地裂的威能，更別說酷炫的絕技。他們有的，是一個個真實而熱血的故事，我們都可以在當中找到自己，赤木、三井、流川、櫻木等等，都是我們年少時，某一個面向的投射，多少人因為這部作品而開始打籃球？他們最後輸了，但他們也贏了。

《SLAMDUNK》是不少人心中的第一位。（網上圖片）

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