【母親節】5位電影裡戰力最強的媽媽　為孩子可不惜一切

有心的話，每日都可以是母親節，不少電影除了主角戰力驚人之外，也有些超強的媽媽，一起來看看這5位戰力爆燈的角色吧！

不少電影都有母親的角色，有些更對劇情起了關鍵的作用，亦有很多電影以母親為主角，令觀眾感受到不同媽媽的世界和想法，以及她們為了子女，可以激發出多大的潛能和戰力。《開罐》為大家盤點一下，不同地區、不同類型的電影中的神級媽媽。

不少電影中的媽媽都擁有特別的「戰力」。（網上圖片）

【黑暗復仇】森口悠子《告白》

一名女兒被害死的媽媽，同時亦是一名老師，而兇手就是她的學生之一。為了報復殺死女兒的兇手，她開展了一連串令人心寒，精心報局的報復行動，而對象只是小學生，她卻毫不手軟，毫不心軟。日式電影中的恐怖元素，不像外國電影一般，利用突如其來的聲效，或者畫面上的血腥，去達到恐怖的效果，而是利用「光明正大」的行動，令你在精神層面上，愈看愈心寒，最後玩弄小孩的一句「開玩笑的」，太神啦！

《告白》為觀眾狠狠地上了一課。（網上圖片）

【走出心魔】喬伊《抖室》

相信大家都看過《Room》，就算沒看過都聽過，如果說《告白》的森口悠子，是被心魔吞噬的惡魔，那麼喬伊就是可以直接面對心魔，同時消滅心魔的偉大媽媽。本以為她逃出了密室，就可以跟兒子好好地相處下去，結果她的心魔卻一直潛藏在心中，自私、內疚、羞愧，因為記者的一個問題統統如潮水向她襲去，結果她決定了結自己的生命，幸好被兒子發現，救回一命。故事的上半部，她為了兒子可以逃出生天而用盡努力，下半部兒子拯救回媽媽，這是一個互相救贖的故事。

《抖室》是一個媽媽及兒子互相拯救的故事。（網上圖片）

【暴力解決】洛莉《月光光心慌慌》（2018）

上面兩位都是用相對心理層面上的方法，去解決問題。而在本作之中，洛莉就用了最直接的方法，去保護自己的孩子－槍和子彈。故事的背景，是40年前犯案的精神病殺人犯米高，意外逃出了精神病院。洛莉是當年死裏逃生的人，四十年來一直為了「迎接米高」，而苦練槍法和準備了大量武器，不過卻不為子女們所理解，更跟他們漸漸疏遠，而最後為了保護他們，不惜全副武裝跟米高決一死戰。

洛莉等了多年，終於迎來復仇的機會。（網上圖片）

【不惜一切】楊鳳《僵屍》

兒子小白成為煉屍材料而被殺害，飾演媽媽的惠英紅，得知兒子死訊之後，拿著帶刺的木棒，單挑已經煉成的僵屍「冬叔」，為了替兒子報復。那不惜一切、同歸於盡，有如燈蛾撲火的行為，背後卻是一名失去兒子的母親，可以為他做的最後一件事。（她也是小編在整部電影中，最喜歡的角色，那個眼神真的太帥了。）

守護世界？一個母親為了兒子，也可以不惜一切。（網上圖片）

【堅韌的靈魂】黃金花《黃金花》

毛舜筠飾演獨自照顧自閉孩兒的母親黃金花，她同時要面對老公的外遇，外遇對象更找上門挑機，同時她又要忍受身邊一群師奶朋友的閒言閒語，生活上的煎熬不斷重複，心中出現了殺人計畫。不過電影不斷強調，殺人計畫只是黃金花腦中的幻想。最後她作出了最大度的回應，獨力照顧兒子。她沒有超能力，沒有曲折離奇的經歷，沒有槍與子彈，她只是一個媽媽，一個堅強的媽媽。

一個普通的媽媽，就是最強的媽媽。（網上圖片）

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