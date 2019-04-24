父母從未出席畢業禮　大學生典禮台下激動爆哭：希望父母為我驕傲

「每名畢業生都被叫名，然後和家人一起走到台上，但我的家人從未出現」。快到畢業季節，當大部分畢業生興奮準備之際，有位大學生卻因父母缺席畢業禮，而在台下大哭，原因是他想父母見證這重要時刻，然而事與願違。

Facebook@Jeric R. Rivas

雙親缺席 男生婉拒獎牌



快到畢業季節，正當大部分畢業生興奮準備之際，在菲律賓有位大學生卻因父母缺席畢業禮，而在台下大哭。這位犯罪學系畢業生名叫Jeric，「每名畢業生都被叫名，然後和家人一起走到台上，但我的家人從未出現」。就讀犯罪學的Jeric，在頒獎台上婉拒獎章，原因是雙親缺席典禮。



據悉，Jeric的父母從未出現過，無論是小學、中學、還是大學的畢業禮，曾想過投靠親戚，卻慘遭拒絕，堅強的他曾於快餐店及工廠兼職養活自己。他的大學教授們得知Jeric的情況後，不但出錢資助他完成學業，更招待Jeric到自己的家。

「希望父母為我而驕傲」



儘管父母缺席Jeric學生時代所有的畢業禮，但他仍希望在大學畢業禮當日見到雙親，但可惜他的父母並未出現。雖然有一路扶持的大學教授們陪同上台，但Jeric仍難掩失望，「每名畢業生都被叫名，然後和家人一起走到台上，但我的家人從未出現」。眼見同學們都有家人陪同上台，Jeric終忍不住眼淚，在台下獨自嚎哭，雖然未能見父母一面，但Jeric仍希望父母能為自己而自豪。

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