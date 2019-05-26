日本租屋4大難關　想租屋要預支半年租金？　看過才知香港很簡單

在日本的租房經歷，相信對許多初到日本的留學生來說都是一段不堪回首的痛苦往事。第一次了解到日本的租房制度的時候，很多人一定會覺得難以理解的。那麽究竟在日本租房子是遵循著怎樣的規矩，有哪些與我們想象中不一樣的地方呢？ 今天小新就帶著大家來體驗一把「異常變態」的日本租房那點兒事。

在了解日本租房制度之前，我們先來看看在日本可以租到什麽樣的房子。（點圖放大▼）

接下來進入正題，我們來說說在日本租房不得不面對的一些規矩。

1. 變態的貴

在日本租房子最奇葩、最不可思議的就是初期費用貴得嚇人。那麽到底貴到什麽程度呢，舉個例子，一個月租金8萬日元（約港幣5700元左右）的房子，那麽它的頭金需要支付大概48萬日元（約港幣34000元左右）。雖然我們覺得國內（中國）的押一付三也很貴，但是想到那是三個月的房租以及押金會退，心裏就會舒服很多。

點圖詳細了解日本租房租金事項▼

以下是一張可能出現的頭金的清單，以房租8萬一個月為例（錢的計量單位為日元）：

頭金清單 月租：8萬 x 2個月 禮金：8萬（一個月房租） 押金：8萬（一個月房租） 中介費：8萬（一個月房租） 保證公司：4萬（0.5-1個月房租） 火災保險：2萬／年 配鑰匙費：2萬 總計：48萬

這樣的清單很平常，只是根據具體情況不同，也會上下浮動。所以租房時一定要慎重選擇地點和房子，否則搬上兩次家就能傾家蕩產了......

2. 變態的審查

有找過房子經歷的留學生幾乎都見過這種情景：

你面前的中介人員打電話給房屋管理公司，詢問外國人是否能租這間房子。有時候僅僅因為是外國人就會被拒絕。有時候房子可以租給外國人，但是中國人除外（這一點不是一開始就歧視中國人的，而是311大地震之後很多中國人不和房東打招呼就突然搬走並且拖欠房租，那之後不租給中國人的房子就多了起來）。

有的時候對方要求看租房者的學校、公司和年收入，或者要求必須由保證公司進行擔保。這就提到了上面我們說的支付給保證公司的保證金。為什麽一定要進行擔保呢？

其實在日本，房東非常厭惡提前解約退房的行為，因此他們要求租房必須有第三方擔保。擔保有兩種方式：擔保人和保證公司。一般的日本學生通常讓父親出具收入證明和公司信息等，以家人為擔保人。而外國留學生就只能通過學校或者保證公司了。

審查越嚴格的房東，用的保證公司的保證費就有可能越高。而租房者大部分情況下只能乖乖交錢。

你面前的中介人員打電話給房屋管理公司，詢問外國人是否能租這間房子。有時候僅僅因為是外國人就會被拒絕。（《房仲女王的逆襲》劇照）

3. 變態的磨蹭

由於中間需經歷保證公司的審查，和管理公司、房東等各個關卡的交涉，加上匯去頭金要等對方核實所產生的時間差，還有鑰匙和相關文件從管理公司到中介等的過程，三四天找完房子在日本幾乎是不可能的事情，甚至提前一個月都不一定能保證完成。

尤其是到了三四月份的開學季，房源更是緊張得不行。所以提前準備好大量的時間和金錢，以及提前準備好可能需要的各類文件，才能更快更順利度過這場戰爭。

三四天找完房子在日本幾乎是不可能的事情，甚至提前一個月都不一定能保證完成。（《房仲女王的逆襲》劇照）

4. 變態的空蕩 ——「家徒四壁」

日本租房還有一個最最不可思議的一點就是，日本的房子裏除了門窗，以及電器中的空調之外，其他什麽都沒有。有時候床、書桌、洗衣機、冰箱等都需要自己重新購置。

所以，除了租房的初期費用，家具家電也是一筆很大的消費。雖然有些房子是帶家具的，但是羊毛出在羊身上，房租也會變得相當的貴。

購買家電家具的話，如果不是土豪到閃閃發光，一般大家還是買二手的居多。

日本的房子裏除了門窗，以及電器中的空調之外，其他什麽都沒有。（《公主小屋》劇照）

以上就是日本的奇葩租房制度了，其實小新也曾經租過「0禮0押」還附帶生活必備家電的房子，然而，房租比起一般正常付了頭金的房子要貴出一半左右，所以看起來大致上也就差不多是個「全款」和「分期」的區別了。

這樣神奇的租房制度，大概全世界也就只有日本這個國家了吧~

最後我們再來普及一下日本房屋的款式吧。（點圖放大▼）

+ 2

說完這些，有些在日本租過房或者現在正生活在日本的小夥伴會深有感觸吧。希望沒有打擊到想要去日本留學或者工作的人的熱情。

因為日本租房體系還是很完善的，如果租到合適的房子，輕易也不會被趕出來。另外租金雖然貴，在日本花銷大，但是薪資也很高啊，好好工作才是最要緊的。