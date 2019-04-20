【學日文要知】在日本想找人幫手應該怎樣說？

當我們去日本旅行的時候，經常可能會遇到希望他人幫忙的情況，比方說：「能不能告訴我怎麼走？」、「能不能幫我拍照？」，或是到了飯店辦理入住手續的時間還沒到，問櫃檯：「能不能先保管行李？」等等。

在日語當中要求他人做某事的表現有非常多。比方說「動詞てください」相信應該就是大家第一個學會叫別人做某事的表現。但是由於「てください」是在對方幾乎沒有立場拒絕這個要求時使用，多多少少帶着命令的語氣（日本人也幾乎不會用在比自己地位高的身上）。

「てください」這句話多多少少帶着命令的語氣。（CUBE Group）

不過由於依賴表現非常多，這篇就來介紹「てほしい・てもらいたい」，不只生活中實用，在能力考試中也經常出現。

てほしい的用法

第一個要介紹的是「動詞＋てほしいです」，把動詞て形加上「ほしいです」，表示希望別人做某件事情，然後在希望對象的後面用的助詞是「に」（が・は的用例也有，只是相當少數）。

【例句】 ② ①太郎にちゃんとご飯を食べてほしいです。／希望太郎好好吃飯。 ②好すきな人にしてほしいことは何ですか。／希望喜歡的人做的事情是甚麼呢？

【補充】 在「誰に〜てほしい」後面加上「と言われました」，就可以用在當別人希望我做某件事情。

因為日文中，習慣以我為主詞，所以當別人對我做某事，在日文當中會習慣以我為主詞，然後使用被動（這是日語這個語言中非常重要的觀念，請大家一定要好好放在心中。）

例：太郎くんに付き合ってほしいと言われました。／太郎說希望我跟他交往。

てもらいたい

てもらいます出現在大家的日本語第24課，用在當別人為我做了某事，或者別人做了某事讓我心裏覺得よかった・嬉しかった的時候。把ます去掉加上たいです，就變成希望別人做某事的意思了。

【例句】 ①あしたの引っ越しの作業を手伝ってもらいたいんですけど。／希望明天可以來幫我搬家。 ②自分の考えを相手に理解してもらいたいです。／希望對方可以理解我的想法。

【補充】 接下來是從書籍與研究論文中整理「てほしい・てもらいたい」在用法上的差異，大家可以參考一下，如果覺得太繁瑣可以直接略過。

兩者在用法上的差異

てもらいたい：希望當下談話的對象做某事的語氣較強；

てほしい：比較偏向自己內心的願望。

前者希望當下談話的對象做某事的語氣較強； 後者比較偏向自己內心的願望。（HOTEL SENDAI）

所以在使用上，如果物件是非生物的話，「てもらいたい」就比較難以使用，而是用「てほしい」會比較自然。

例：雨がやんでほしい。／希望雨停。（但仍有やんでもらいたい的用例，只是非常少。）

在使用的文體上，新聞報導中「てほしい」的使用數遠高於「てもらいたい」。也有日本學者在以小說內容為材料的研究中也指出「てほしい」的使用比率高於「てもらいたい」。不過在會話中，這兩者的使用差異似乎並沒有那麼大。所以今天這篇講解，大家都學到了嗎？