陰暗潮濕又污糟？　羅馬尼亞地下鹽礦打破你對地下城印象！

說起地下城，可能大家會聯想到末日來臨時，人類蟄伏於陰暗潮濕的地底、糟糕的生活環境，啃着蚯蚓乾時刻準備着回地面拯救世界之類的場景。

位於羅馬尼亞的圖爾達地下鹽礦倒是非常的美麗和科幻，雖然也有賽博朋克的感覺，卻完全沒有廢土氣息，反而呈現了一個十分具有未來感的地下世界。（狂丸科學）

不過在現實中，位於羅馬尼亞的圖爾達地下鹽礦倒是非常的美麗和科幻，雖然也有賽博朋克的感覺，卻完全沒有廢土氣息，反而呈現了一個十分具有未來感的地下世界。這個地下鹽礦又稱Salina Turda，位於羅馬尼亞克盧日的第二大城市圖爾達市。該鹽礦坐落在112米的地下，是一個錐形結構的地底礦。底部十分開闊，各種建築和空間劃分幾乎都是順應着原本的拱形結構，並沒有過多的門和牆作為隔斷。因此迴聲效果很好，在裏面唱過歌的廁所歌手都紛紛拋棄了家裏的浴室。各類設施均採用了木材、金屬和人造光，並以骨形結構作為主要風格，遠遠看上去就像一個個機械齒輪正在轉動。

各類設施均採用了木材、金屬和人造光，並以骨形結構作為主要風格，遠遠看上去就像一個個機械齒輪正在轉動。（狂丸科學）

這座圖爾達地下鹽礦的歷史可以追溯到1075年，直到20世紀上半葉該鹽礦的主要功能都是採集鹽資源。

鹽礦的開採無論在哪個時代都不算是一份輕鬆的工作，採集過程中空氣中瀰漫着的大量鹽塵，長期接觸會造成人體快速脫水，因此鹽礦工人多由奴隸和囚犯擔當。

為了保持礦井的穩定性，也受限於當時的開採技術，圖爾達巨大的地下礦井幾乎沒有使用炸藥，而是由當時的礦工們一點點靠手挖掘出來的。

後來隨着鹽開採逐漸枯竭，圖爾達鹽礦也開始轉型，1992年這裏被正式改造成一個旅遊景點。但要想進入這個地下游樂園並不簡單，首先需要走過一條長長的下坡樓梯。

但要想進入這個地下游樂園並不簡單，首先需要走過一條長長的下坡樓梯。（狂丸科學）

好不容易來到了地面，但卻並不意味着到達了目的地，旅客還需要穿過一條更長的長廊。這裏原本是為了減少鹽運送時耗損而建的過道，最開始時只有137米，隨着不斷擴建變成被拉伸到了917米。在經過這裏的時候，還能看到牆壁上有着白色的鹽結晶，就像東北冬天的鐵欄杆，時時刻刻誘惑着路過的旅客想要湊上去舔一口。

牆壁上的鹽結晶（狂丸科學）

走廊很長但因為同時也被改造了畫廊和鹽礦博物館，所以能夠邊走邊觀光。只不過到處都是不加修飾的鹽結晶，讓人看了都忍不住口渴。

走廊很長但因為同時也被改造了畫廊和鹽礦博物館，所以能夠邊走邊觀光。只不過到處都是不加修飾的鹽結晶，讓人看了都忍不住口渴。（狂丸科學）

穿越了長廊再低頭看，才算是找到了進入地底的入口。旅客需要通過一條高達40米左右的樓梯，才能真正到達鹽礦的地面。當然了也可以坐旁邊8分鐘一班的觀光電梯，比較省力，但是恐怕沒有用腳走能夠實地體驗圖爾達的超現實地下世界有多震撼。畢竟要走過八百多個階梯，才能算真正踩在了鹽礦的地面。

當然了也可以坐旁邊8分鐘一班的觀光電梯，比較省力，但是恐怕沒有用腳走能夠實地體驗圖爾達的超現實地下世界有多震撼。（狂丸科學）

這座地下城，不僅因為有世界第一個鹽礦博物館而入選了「25大隱藏博物館」，更因其多種娛樂設施而成為了連當地人都愛來的休閒遊樂園。鹽礦中有一個地下鹽湖，可以在這裏泛舟，不過因為沒有風所以不能靠浪，划船只能用槳。

鹽礦中有一個地下鹽湖，可以在這裏泛舟，不過因為沒有風所以不能靠浪，划船只能用槳。（狂丸科學）

地下湖的中心有着許多類UFO結構的休息區，在遛彎的同時也可以享受當地特色的鹽浴。雖然溫度常年穩定在11到12度左右，但是封閉結構並不會有妖風刮過，人體能很快適應並不會感到不舒服。

地下湖的中心有着許多類UFO結構的休息區，在遛彎的同時也可以享受當地特色的鹽浴。（狂丸科學）

濕度保持在78%-82%，每個房間的變化並不會很大，且空氣中幾乎檢測不到任何過敏原和致病微生物，對於呼吸道敏感人群來說是一個十分舒適的狀態。這種微氣候環境被認為是一個絕佳的有氧運動場所，對於過敏性呼吸系統疾病、慢性進展性傳染病和過敏性疾病（哮喘，慢性支氣管炎，COPD）的改善有着正面效果。雖然這裏的空氣並不是香甜的，可能還有點咸，但是常來遛彎對於強身健體來說是事半功倍。除了靠「仙氣」，這裏還提供其他的健身設施，中國遊客可以在這裏用乒乓球震驚一下外國的小萌新們。

除了靠「仙氣」，這裏還提供其他的健身設施（狂丸科學）

其他的項目就只能各憑本事了。

不過，來這裏主要還是玩的一個氛圍，各種燈光的加持，讓人彷彿置身於一個巨大的時空實驗室。特別是位於中央的摩天輪，旋轉起來的時候感覺真能穿越時間。圖爾達鹽礦在發展成為專門的旅遊觀光地之前，二戰時期也曾真的作為一個防空洞容納了不少附近的居民。後來隨着戰事的逐漸穩定，地下鹽鎮的居民慢慢遷回到地面，圖爾達鹽礦在投入了幾百萬歐的資金後，被建設成為了一個超現實化的公園。

不過如果WIFI夠穩的話，相信想再重回地下生活的人應該不在少數，畢竟以現在的環境在裏面生活的感覺不要太爽。而且做飯都不用買鹽的，太省了。

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