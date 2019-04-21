【冷知識】鉛筆原來沒有鉛？　超過500年將錯就錯的世紀誤會

鉛筆，作為我們最早接觸的書寫工具，它隨時可擦，攜帶方便，小學的時候筆盒裏總是放着好幾隻備用，以防數學題做不出來，一生氣就把它折斷。

可狂丸用了這麼久，每次手握鉛筆的時候，都很好奇裏面的筆芯到底是怎麼被塞進外面那層木頭裏的。於是狂丸決定一探究竟，結果發現鉛筆的製作過程，竟然還有點刺激。

圖片來源：狂丸科學

鉛筆中最重要的筆芯部分，其實是石墨做的，有種說法是中世紀的時候，化學的發展剛剛起步，人們對石墨一直存在誤解，以為它是鉛的一種，所以鉛筆這個詞彙在許多語言裏（特別是東亞語言中）一直流傳下來。

一直到後來人們發現了石墨和鉛並不是一回事的時候，也並沒有更改過來，繼續將錯就錯。

左邊是鉛，右邊是石墨，長得真像。（圖片來源：狂丸科學）

瞭解到鉛筆裏並沒有鉛之後，我們說回鉛筆的製作，先看看筆芯是怎麼做的。灰黑色的筆芯主要成分是石墨粉，附加成分是黏土和水。黏土在其中的作用是讓筆芯擁有可塑性和黏結性。

灰黑色的筆芯主要成分是石墨粉。（圖片來源：狂丸科學）

工人們先把石墨粉、黏土和水混合在一起，倒入攪拌機。充分攪拌後把液體擠進機器裏，機器會自動吐出長條狀的筆芯。接着把這些長條狀拿去晾乾、切割。隨後進行烘烤，溫度很高，將近815攝氏度。最後再把這些經過烘烤的筆芯放進熱油或者石蠟裏，為的是讓這些筆芯變得更加光滑和防水。就這樣，一條條筆芯就做好了。

接下來，就是切這些木板，把它們中間切出個凹槽。每一塊木板都要一一通過大的切割齒輪，速度很快。有了凹槽的木板會被分成兩批，其中一批會被送到下個機器那裏，然後在凹槽處塗上膠水。這些上膠水的機器速度很快，塗好了就會被送到下一個流水線上。

圖片來源：Youtube截圖

而另一批被切好的木板就要和筆芯碰頭了。這些筆芯已經被機器安排的明明白白，一根石墨筆芯對準一個機器凹槽，就等着被放到另一批的木板上了。機器是圓形的，隨着它的轉動，下面的筆芯正好被卡進木板凹槽裏，筆芯和木板就相遇了。

此時，剛剛塗上了膠水的那一批木板要出場了。接下來就是見證奇跡的時刻，把塗好了膠水的木板和放好石墨筆芯的筆芯按壓在一起。再用超過噸重的機器大力壓制將近1小時，等上面的膠水乾了後，鉛筆就初具規模了。

答案就此揭曉，原來鉛筆筆芯根本不是塞進去的，而是壓制而成的。

圖片來源：Youtube截圖

接下來就是切割這些已經裝好筆芯的木板了。鉛筆一般是六邊形的，會做成這樣的形狀主要是方便人的手可以完美地握住它。除此之外，六邊形可以防止鉛筆隨意滾動，也能更好地節約原材料。

所以，切割鉛筆的機器分為上下兩部分。上、下都是有三邊的刀片，正好把木材切成六邊形。切好之後，鉛筆就完美地分離了，它們在被印上標籤出廠之前，還會經過一次小型清潔，帶刷子的機器會簡單地把鉛筆們刮一刮，掃除上面製作過程中殘餘的木屑。

接下來，一些包裝較花哨的鉛筆會被送去上漆，比如你想要黃色的鉛筆，就塗上黃漆，上完色後製造廠商會在一根根鉛筆上印上自己的標籤。等等，這還沒完，有些鉛筆後面會配有橡皮擦，這些也是由機器完成。在鉛筆的一端直接按上鋁制金屬凹槽殼。再把準備好的橡皮按上去就行了。

因為機器製作速度很快，整個場面稍微有點刺激。在流水線生產鉛筆的整個過程裏，每根鉛筆都被安排得明明白白，緊鑼密鼓地排列好，等待着從上條流水線前往下一個。

整個過程逐漸解開了狂丸內心多年的疑問，不過看到流水線最後一步，我又發現了另一個問題，那就是削鉛筆這件事，也是存在着差距的。這是機器削的：

圖片來源：Youtube截圖

這是別人削的：

（圖片來源：狂丸科學）

而我......

（圖片來源：狂丸科學）

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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