珉娥離團、AOA剩5人！　重溫8首成名之作

原屬組合AOA的珉娥，日前宣佈與公司滿約後將不再續約並退團，日後AOA只會以5人方式活動。2012年出道的她們，曾經於韓國樂壇紅極一時，一起重溫一下她們的8首成名之作！

AOA

【1】Confused

AOA的所屬公司FNC，

原本是一間專門「出產」樂團的公司，

而AOA可說是一個突破點，

雖然出道初期仍是有以樂隊形式的活動，

但已經加入了跳舞的元素。

不過可惜，

以樂隊形式活動的她們，

沒有得到大眾的關注。

最終於2013年推出《Confused》，

轉走性感女團風之後，

才慢慢得到關心。

FNC圖片

【2】Miniskirt

因為上一次走的性感風大受好評，

公司繼續乘勝追擊，

推出同樣是走性感風的《Miniskirt》，

終於獲得了出道後首個1位。

《Miniskirt》

【3】Short Hair

成為了「1位女團」後，

AOA的人氣不斷上升，

接著再推出非常適合

夏天聽的《Short Hair》，

雖然沒有獲得1位，

但成績還是不錯。

《Short hair》

【4】Like A Cat

2014年11月推出的《Like A Cat》，

成員於MV裡化身7名「特工」，

其中雪炫穿著緊身皮衣，

敏捷地越過紅外線裝置的一幕，

將她的身形曲線表露無遺，

更能她晉升為新一代性感女神。

《Like A Cat》

【5】Heart Attack

2015年6月推出的《Heart Attack》，

是AOA人氣最高的歌曲，

橫掃了三大電視台音樂節目的1位。

這次走的是可愛又性感的風格，

成員於MV裡面化身啦啦隊隊員，

穿著啦啦隊隊服

替心儀的「oppa」打氣，

造型成功討好了一眾男粉絲。

《Heart Attack》

【6】Good Luck

相隔10個月，

AOA再推出《Good Luck》。

這次成員化身為「救生員」，

從預告照上看到成員

穿著紅色的上衣和短褲，

非常火辣。

不過這次的活動，

可說是波折重重。

首先粉絲批評MV裡面太多「廣告」，

然後JIMIN和雪炫於綜藝玩遊戲時，

因為認不出韓國的歷史人物，

而被批評「不懂歷史」。

《Good luck》

【7】Excuse Me

2017年1月，

AOA「重磅回歸」，

以「雙主打」形式活動。

其中《Excuse Me》

成功成為「雙台冠軍」。

不過，

這次成為了AOA以7人形式的

最後一次活動了。

同年6月，

主唱草娥宣佈退出AOA。

《Excuse Me》

【8】Bingle Bangle

相隔大約一年半，

6人形式的AOA再以《Bingle Bangle》回歸。

其中副歌的舞步很多「扭屁股」的動作，

因而成為不少人用來示範「減肥」的歌曲。

此歌亦是AOA以6人形式的最後一首歌，

2019年5月13日，

珉娥宣佈退出AOA，

日後AOA將以5人形式活動。