【韓流日常】性侵、偷拍、吸毒　粉絲被理想化的韓流世界打臉

近期韓國娛樂圈不斷被爆出多宗醜聞，令大眾一次又一次的失望。電視中總是美好的韓流世界，現實卻是如此腐敗。種種的醜聞，難道是韓流開始墜落的徵兆？

崔鍾訓、朴有天、勝利、鄭俊英（左至右）

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

風光背後，韓流近幾年來不斷被爆出多宗醜聞，包括涉嫌讀書「走後門」、性侵犯女學生、醉酒駕駛、吸毒、性賣買、甚至落藥迷姦女性、偷拍性愛影片等罪行。不少人都擔心，一連串的醜聞會影響K-pop的發展，甚至有可能是「墜落的徵兆」。

網上圖片

被完美化的偶像

娛樂產業是韓國主要的經濟來源之一，經紀公司為了賺錢，非常著重偶像的培訓。韓國MBN新聞記者朴昌榮於報道中提及，韓國的偶像從未出道開始，已經帶著「神秘的面具」，而且一路以來，韓流都是被「完美化」的世界，「因為這就是K-POP世界的核心價值」。就像勝利一樣，他在大眾眼中是一名多才多藝的藝人，作曲作詞唱歌跳舞樣樣精通，又會多國語言，同時他亦是一名為了自己的生意仆心仆命的商人。在大眾眼中，像勝利一樣的藝人都是非常完美。

勝利

被背叛的大眾

韓國的文化評論家河在根（譯音）接受電視台訪問時指，k-pop明星一向的形象都是像模範生一樣正面，所以大眾對他們一直都抱有好感。但一連串的醜聞，的確令大家對k-pop的信心動搖，「像被一直信任的人在背後插了一刀一樣」。這些醜聞連外國的媒體也爭先報道，CNN、BBC和中國的媒體也為事件起了「K-POP明星令人沖擊的醜聞」、「醜聞正在動搖K-POP市場」等負面的標題。

非常沖擊。雖然這些事情也是有可能發生的，但沒想過是如此嚴重。而且當中還有很多其他壞事連結在一起。 泰國K-pop粉絲／Yo

在電視上看，k-pop明星都是很善良，經常都笑面迎人。原來我們對他們背後的真面目真是一無所知呢，真的很沖擊。 新加坡k-pop粉絲／Arabell

勝利

k-pop業內的現實被呈現

韓國Civic News的申藝珍記者撰文表示，其實這些事件才是k-pop業內的「真實一面」。以勝利所屬的組合Bigbang為例，他們於2006年出道，很快便成為了最頂尖的k-pop代表組合。但「人紅是非多」，Bigbang成員不斷被爆出醜聞，GD被指吸毒、服兵役時獲優待；大聲超速駕駛；T.O.P吸毒；勝利超速駕駛發生車禍、吸毒、性買賣等。全隊人只有太陽一人是「清白」。

Bigbang所屬的經紀公司YG Entertainment被粉絲責備，指他們沒有妥善管理好Bigbang的形象。Bigbang一向都是走「放蕩不羈」的路線，但粉絲認為，公司應該好好控制藝人私下的行為，強調將工作和私人生活分開是很重要。但YG並沒有這樣做。反而在T.O.P、GD被爆出涉嫌吸毒之後，讓勝利於節目上以開玩笑的角色指吸毒並不是一件甚麼大事。此外，申記者亦說，一連串的醜聞已經顯示，這些事情在娛樂圈內已見怪不怪，「只是有很多根本沒有被揭發出來而已」。

Bigbang

以下是近年來關於k-pop明星的醜聞整理

歌手趙權被指於讀碩士課程期間「走後門」，最終被韓國教育部取消碩士資格。

【1】「大學特惠」事件

去年年初，歌手趙權被爆出於慶熙大學就讀碩士課程時，沒有依足畢業條件交相符的畢業論文或進行公演，反而只交了一條「極低水準」的演出片段。雖然趙權事後於IG上發文申冤，亦有自稱是趙權的同學的人表示他平時非常勤力、都有出席學校的課堂，不過韓國教育部最後還是取消了他的碩士學位資格。除了慶熙大學之外，今年1月東新大學亦有7位歌手被取消學士學位資格，包括尹斗俊、李起光、龍俊亨、徐恩光等。不過他們的經紀公司均表示會進行上訴，指他們都有準時交功課、上課。

徐恩光、李起光、龍俊亨、尹斗俊

【2】#metoo事件

去年韓國興起「#metoo運動」，鼓勵曾經被性侵犯的女性主動發聲，演員趙敏基、吳達秀、曹在顯等人也被指曾經性騷擾女大學生、女演員。其中趙敏基涉嫌利用教職權力，於大學集體性侵犯二十多名女學生。事件被揭發後，他疑因為內疚和抵受不住輿論壓力而自殺身亡。而吳達秀和曹在顯亦承認自己於拍攝期間曾經性騷擾在場的女演員和工作人員，紛紛退出演藝界。

吳達秀、趙敏基、曹在顯（左至右）

【3】吸毒

最新一宗醜聞就是歌手兼演員的朴有天涉嫌吸食冰毒！他起初本來否認自己曾經吸毒，不過最新的毒品檢驗結果卻證實他對毒品呈陽性反應，無可奈何的情況下，他最終承認吸食冰毒，立刻被經紀公司解約，他亦宣佈退出娛樂圈。除了朴有天之外，Bigbang的成員T.O.P亦於2017年被證實曾經吸食大麻，他亦於聆訊中承認所有控罪。

朴有天、T.O.P（左至右)

【4】性買賣

前Bigbang成員勝利（本名李昇炫）涉嫌參與「性買賣」。他涉嫌透過有份投資的夜店Burning Sun，安排女性參與「海外聚會」。雖然勝利沒有承認過任何指控，不過據韓國警方的說法，已經有不少曾經參與聚會的女性作證。除此之外，他亦多次私下挪用Burning Sun的資金，涉嫌挪用公款。事件被爆出3個月，韓國警方亦即將以「參與性買賣」及「挪用公款」這兩條罪名正式拘捕勝利。

勝利

【5】強姦、偷拍

「勝利事件」並不只得性買賣這麼簡單！以勝利、歌手鄭俊英為主的「老司機聊天室」，包括歌手Eddy Kim、Roy Kim、崔鍾訓等人，涉嫌強姦女性、偷拍及傳播性愛影片等罪名，受害的女性多達7個人。除了勝利之外，其他人已經承認相關罪名。