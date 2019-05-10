【Produce101】網民神整理歷代30個共通點　有甚麼條件才可出道？

開罐
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最後更新日期：

韓國皇牌選秀節目《Produce》系列的第4季《Produce X 101》已經開播了！各位迷妹決定好今次要pick哪位練習生了嗎？近日有韓國網友整理了頭3季的30個共通點，不知道這些條件又能否應驗在第4季上？

各季的最終1位－Somi、姜丹尼爾、張元英（左至右）

自2016年開始，
韓國電視台Mnet推出《Produce 101》，
今年已經來到第4季，
名為《Produce X 101》。
比賽規則與過往有些不同，
除了增設了「X等級」之外，
出道組的人數變為「10+X」，
而出道組的合約期間更增長至5年。

《Produce X 101》製作發佈會（news1圖片）

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韓國的網上百科全書
「Namuwiki」近日發表了
一篇名為「Produce 101 共通點」
的介紹文，
整理了多個關於歷代節目的共通點。
擁有以下10個條件，
就可以順利出道！

↓↓↓click入去睇睇3代出道者共通點↓↓↓

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那麼不能成功出道的練習生，
又有甚麼共通點呢？

↓↓↓click入去睇睇失敗而回的共通點有哪些↓↓↓

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除了以上「出道」和「不能出道」的條件外，
還有其他共通點呢！
負責整理的網民實在太厲害了...

↓↓↓click入去睇睇仲有咩共通點↓↓↓

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