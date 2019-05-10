【Produce101】網民神整理歷代30個共通點　有甚麼條件才可出道？

韓國皇牌選秀節目《Produce》系列的第4季《Produce X 101》已經開播了！各位迷妹決定好今次要pick哪位練習生了嗎？近日有韓國網友整理了頭3季的30個共通點，不知道這些條件又能否應驗在第4季上？

各季的最終1位－Somi、姜丹尼爾、張元英（左至右）

自2016年開始，

韓國電視台Mnet推出《Produce 101》，

今年已經來到第4季，

名為《Produce X 101》。

比賽規則與過往有些不同，

除了增設了「X等級」之外，

出道組的人數變為「10+X」，

而出道組的合約期間更增長至5年。

《Produce X 101》製作發佈會（news1圖片）

+ 4 + 3 + 2

韓國的網上百科全書

「Namuwiki」近日發表了

一篇名為「Produce 101 共通點」

的介紹文，

整理了多個關於歷代節目的共通點。

擁有以下10個條件，

就可以順利出道！



↓↓↓click入去睇睇3代出道者共通點↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

那麼不能成功出道的練習生，

又有甚麼共通點呢？



↓↓↓click入去睇睇失敗而回的共通點有哪些↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

除了以上「出道」和「不能出道」的條件外，

還有其他共通點呢！

負責整理的網民實在太厲害了...

↓↓↓click入去睇睇仲有咩共通點↓↓↓