【Produce101】網民神整理歷代30個共通點　有甚麼條件才可出道？

撰文：李梓媛
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韓國皇牌選秀節目《Produce》系列的第4季《Produce X 101》已經開播了！各位迷妹決定好今次要pick哪位練習生了嗎？近日有韓國網友整理了頭3季的30個共通點，不知道這些條件又能否應驗在第4季上？
各季的最終1位－Somi、姜丹尼爾、張元英（左至右）
自2016年開始，
韓國電視台Mnet推出《Produce 101》，
今年已經來到第4季，
名為《Produce X 101》。
比賽規則與過往有些不同，
除了增設了「X等級」之外，
出道組的人數變為「10+X」，
而出道組的合約期間更增長至5年。
《Produce X 101》製作發佈會（news1圖片）
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韓國的網上百科全書
「Namuwiki」近日發表了
一篇名為「Produce 101 共通點」
的介紹文，
整理了多個關於歷代節目的共通點。
擁有以下10個條件，
就可以順利出道！
↓↓↓click入去睇睇3代出道者共通點↓↓↓
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那麼不能成功出道的練習生，
又有甚麼共通點呢？
↓↓↓click入去睇睇失敗而回的共通點有哪些↓↓↓
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除了以上「出道」和「不能出道」的條件外，
還有其他共通點呢！
負責整理的網民實在太厲害了...
↓↓↓click入去睇睇仲有咩共通點↓↓↓
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