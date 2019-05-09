小學2年級靠自己月入20萬円　日本9歲神童：我目標是儲15億円

相信各位就讀小學時，仍會伸手跟父母討零用錢或嚷著要買各種玩具，過著無憂無慮的生活。 最近日本有位9歲神童年紀輕輕就懂得為自己將來打算，並熱衷於做生意，小學2年級時已靠自己年賺120萬円，到底他是何方神聖呢？

藤原小朋友今年9歲，是個超熱衷做生意的小學生。（節目截圖）

靠自己能月入20萬円



這位9歲的小朋友叫藤原楓生，爸爸是某顧問公司的創辦人，自小便陪同爸爸出席各大宴會場合，自此培養出經商的興趣。



而且他從幼稚園就熱愛科學，從電子科技、天體觀測、礦物成分等均有鑽研，並活用相關豐富知識，小學2年級便成為家庭教師，繁忙時能月入超過20萬円（約1.4萬港幣）。

點擊影片觀看節目《明石家さんまの熱中少年》訪問

拼命賺留學學費



藤原小朋友於片段提及自己目標是賺15億円開瑞士私人銀行戶口，而他深知要做生意賺大錢則需要英文能力及人脈。



於是他想到全球最貴學費、雲集上流社會人士子女的瑞士羅西學院升讀中學，為他未來的賺錢大計鋪路。每年高達約1500萬~2000萬円（約107萬~142萬港幣）的昂貴學費就是他現在拼命賺錢的原因。



點擊圖片觀看

幼小的身軀，藏著這麼成熟的心智，稱他為現實版柯南也不為過啊...