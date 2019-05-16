【集體回憶】網民熱數十年前超流行食物　雪花冰、粒粒雪糕

還記得陪伴你中學放學時光的食物是甚麼嗎？雪花冰、粒粒雪糕、Frozen Yogurt等曾經大行其道，店舖數量比得上現在的茶飲店！十年前超流行的食物，你又吃過多少？

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【1】自選配料Frozen Yogurt

大家一起拿著一個空的紙碗，排隊按自己的胃口，擠出適量的雪糕，再到配料區挑選想吃的配料，最後按重量收費。每次都總會有太饞嘴的同學，一不留神就盛了滿滿一碗，然後就被價錢嚇到！

【2】小時候的回憶 粒粒雪糕

在小編小時候，每個商場都總會有一部粒粒雪糕販賣機，挑選味道之後，最大樂趣就是看著機內的「吸塵機」把粒粒雪糕吸起，並運送到出口的過程。根據非正式統計，最受歡迎的味道是香蕉朱古力，不過每個人都曾經貪得意點上彩虹口味。

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【3】層層分明 綿綿冰

用特製的機器，將一塊大冰塊製成一層層的綿綿冰，上面再淋上醬汁及其他配料例如珍珠、椰果、白玉等等，在夏日的放學時間真的透心涼！曾經人人手拿一杯逛街的雪花冰，現時只有在甜品店才能吃到呢。

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【4】初代珍珠奶茶王者 貢茶、日出茶太

你可能會質疑，仙跡岩才是初代王者吧！但仙跡岩的價格稍貴，在學生時代不算太流行，反而貢茶、日出茶太才是學生時代常飲的店，在補習社每個中學生都手拿一杯。你還記得當年自己在貢茶的必點之選嗎？

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【5】出煙的雪糕 Lab Made分子雪糕

推出當時以特別口味作招徠，例如奶醬多味、金莎味，點餐後就可以稍移玉步到玻璃櫃檯觀賞製作過程！其實坦白說，小編覺得與普通雪糕沒太大分別，有一半的價錢都是付來看表演的。

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【6】每日特價飲品 許留山

許留山的外賣飲品也是學生們的最愛（十年前），當時每一天都會有特定的特價飲品，只要大約10元就可以喝上一杯，十分划算！不時也會做買一送一或是第二杯半價的優惠，以前常見學生手拿一杯，現在大家手上的都換成黑糖珍奶了。