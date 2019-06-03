姜丹尼爾、The Boyz HWALL　盤點5名時尚觸覺超強的韓國男偶像

作為藝人，平時一舉一動都會被大眾關注，所以穿衣服一定不可以隨隨便便。以下5名韓國男idol，是韓國圈內公認的「fashionista」，穿衣服都非常好看！

SHINee Key

【1】Key

2009年已經出道的SHINee成員Key，一直都是圈內的時尚達人。他對時裝的興趣特別大，每次出機場時的「私服」也獲得一定關注度。他入伍前發行的《Forever Yours》，裡面的服裝設計他都有份參與！

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【2】姜丹尼爾

《Produce 101》第2季的第1名、Wanna One的centre姜丹尼爾，是名副其實的「萬人迷」。雖然在Wanna One解散後，他與經紀公司發生合約糾紛，消失了幾個月，但他的影響力依然沒有減低。姜丹尼爾早前於「人間名牌」選舉中，更以壓倒性的票數拿了第一位。

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【3】HWALL

去年橫掃各大頒獎禮、拿了多個新人獎的The Boyz，共有12名成員。除了曾經參加過《Produce 101》第2季的周學年之外，隊內還有多名「未經發拙」的小鮮肉！其中一名就是HWALL。HWALL的時尚觸覺非常特別，去年出席活動時，多次見他穿著皮革。除此之外，他平時亦喜歡穿一些花巧的衣服。他們將於6月14日到香港開演唱會呢！各位「THE B」記得去支持一下。

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【4】權玄彬

曾參與《Produce 101》第2季的權玄彬，原本是model出身，身高1.87米。一對大長腿，加上高冷的外表，成功獲取不少迷妹的心。因為優越的身材，加上本身是model出身，所以平時穿衣服都非常好看！

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【5】G-DRAGON

萬人迷Bigbang的成員G-DRAGON一向都是非常有名的「時尚達人」，經常受邀出席名牌的時裝活動。他經常都穿一些「非常奇特」的時裝，不少人都認為「GD穿就是寶，其他人穿就是屎」。

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