網民熱議　5種交通工具反映生活態度　搭的士 = 有更高層次的追求

人愈大就愈喜歡搭巴士？近日有網民發文，指自己愈來愈享受搭巴士的過程，引起其他網民討論，乘搭其他交通工具的「生活態度」。

網民在連登上發文，指「人越大，返工放工越鍾意坐巴士，唔想搭地鐵」，因為如果有得坐的話，搭巴士有自己的小小空間，可以聽聽歌、甚至小睡一會，引來大量網民正評，更開始討論搭不同交通工具的生活態度。

搭上不同交通工具，會有不同的際遇。（網上圖片）

【1】巴士：慢活

就如樓主所說，「假假地有個自己嘅獨立私人空間，前提係有得坐，起碼都可以休息下」，如果比較精神的話，更可以看看窗外的風景，直言「個人心情都開朗啲」，有人認為慢是巴士的缺點，不過有網民反駁，巴士一程過非常舒服，而且獨處的時間，令人非常放鬆。

搭巴士，冇問題！（網上圖片）

【2】港鐵：金剛腿

我相信大家十次乘地鐵，有九次都無位坐，全程只可以企定定，有時人太多的話，更被逼成沙甸魚，每天都搭港鐵的朋友，「吸啖空氣都要同人爭，乘客個樣都木木獨獨，好似受罪多過坐車咁」，而且全程站立，有時更要在搖晃的車廂中睇電話，平衡力少點都不行，一年365日下來個個都可以練成金剛腿。

港鐵都有不少奇人出沒。（網上圖片）

【3】綠van：乖乖仔

如果紅van是離經叛道的小孩，綠van就是規行矩步的乖學生。他們的乘客都是乖乖仔，有著自己的站頭、固定的路線、不變的車站，準時開工，準時收工，而且很早休息。每一件事都跟足規矩，何處上車，何處下車一清二楚。搭綠van的人很重視安全感，是個不可多得的朋友呢！

不少電影都以小巴為場景。（網上圖片）

【4】的士：有更高層次的追求

「搭的士係咩人？緊係有錢人啦」，又或者準確一點說，是用金錢去買時間的人。另一方面，這意味著他們認為，有更多比金錢更重要的東西，他們有著更高層次的追求。大家不時會遇到因為不想遲到，而搭的士的朋友。膚淺的人會認為，他們是用金錢，去彌補自己的過失。不過明白他們的人就會知道，他們只是認為，睡眠的時間更值得追求，金錢只是工具。

坐上的士後座，每個人都有著自己的故事。（網上圖片）

【5】紅Van：真正的勇者

每一個紅 van司機，都是一個退役賽車手，此話實在不虛，引擎的咆哮、超速器的蜂鳥，編織出香港公路上，一首又一首速度的交響樂。快，是香港的特點，紅van，是香港特色中的「特色」。紅色，有角，三倍速，不就是紅van嗎？而一班身處公路王者之中的乘客，沉思、看電話、睡覺、吃東西，偶爾一個急彎，全車人左搖又擺，但手上動作、目光焦點全完不受影響，因早已習慣。不少來港的朋友，小編都會推薦他們乘一下紅van，得到的回覆是一隻大拇指，以及「勇者」兩隻字。

每個紅van司機，都是一個退役車手。（網上圖片）

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