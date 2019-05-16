上堂家長望到實、中介食水深　過來人盤點私補5大伏位

大學完SEM，DSE等放榜，不少朋友都會選擇做私補老師，不過當中其實大有文章，有過來人分享私補的五大伏位。

私人補習老師簡稱私補，對不少學生來說都是一份甚有吸引力的工作，因為時薪高，而且不太需要體力勞動，是搵外快的好機會。來到5月中，DSE考完，大學也準備完SEM，是時候找一下兼職，私補想當然成為大家的選擇之一。有網民在連登分享私補的五大伏位，希望有意投身的同學注意。

私補老師其實一點都不易做。（網上圖片）

【1】父母監視

父母有時候為了避免自己的小孩，跟一個陌生人單獨相處，補習時都會在一旁。不過「識做」的父母，都不會坐定定有如監視一般，而是在做家務，或者做自己的事，更不會干涉你的教學。可是有些怪獸家長，卻會一直在旁邊看著，對你跟同學都造成很大壓力。有些更過份的，更會出言干擾，甚至質疑你的教學。

監視型的父母，令人有不必要的壓力。（網上圖片）

【2】中介吸血

如何接自己的第一單補習，一向都是大家面對的首個問題。有朋友、親戚介紹當然好，如果沒有的話，就只好靠中介了。不過有網民指出，市面上有很多補習中介食水很深，大學生補習每小時只有$80，直言「我當時咁都同佢補真係傻咗」，他提醒大家接補習之前，最好先了解一下價格，專科的話就更貴了。

網民提醒，一些中介食水很深，分分鐘白做。（網上圖片）

【3】被放飛機

上門補習的時間成本其實幾高，如果離自己住處比較遠的話，來來回回很可能數以小時計。如果上到門才發現內裡沒人，又或者今天不補了，大熱天時身水身汗食閉門羹，真的會想殺人。「啲on_家長學生放飛機，要上到門拍門無人應，要打電話問佢咩事先話唔補，一啲責任感都無。」

有門進不了的感覺，大家明白嗎？（網上圖片）（小編私心想分享這張好好笑的梗圖書）

【4】壓價

這個情況跟中介有些不同，中介吸血的前提是，家長願意付出，可是被中介食了一大截，不過這裡說的，家長根本不願付出，有著數就想「R盡」。其實這樣對老師來說並不尊重，有時分分鐘打個和，真的做來都無謂。如果有老師願意以如此低價補的話，只可以說他是「做爛市」的害群之馬了，大家可以做的話，就是相信自己的定位。

面對對方壓價，大不了不補，千萬不要做爛市啊。（網上圖片）

【5】信不過你

上面說的都是硬件上的伏位，都是可以傾、可以協商的，不過最奇怪的事是，家長一邊請你幫忙補習，一方面卻不相信你的能力，「咁樣係咪得㗎？」、「做呢啲有冇用㗎？」，有時可能是出於對子女的關心，可是如果解釋多幾次都仍要問，又或者對方以咄咄逼人的態度說話，那就最好避之則吉了。

如果雙方沒互信的話，就只好說拜拜了。（網上圖片）

其實家長關心子女是天經地義的事，大家做補習都是希望可以搵到外快的同時，又可以幫到人，有時家長可能過了頭，當然要坦白指出、溝通，不過如果對方態度真的不好，就只可以為孩子們默哀一下了。