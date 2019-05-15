研究指兒時沉迷玩Pokemon Gameboy遊戲　大腦開發程度更高

電影《神探Pikachu》上映，有毛比卡超加上會說人話，令不少由小開始睇Pokemon的朋友非常期待。有美國研究指出，原來小時候玩Pokemon Gameboy遊戲的朋友，大腦會跟別人不一樣！

電影《神探Pikachu》近期上映，片中不少小精靈都以「有毛」的3D造型登場，令不少觀眾感到非常新鮮。近日由美國加州大學柏克萊分校和史丹佛大學的研究發現，小時間曾經玩過Pokemon Gameboy遊戲（例如紅版、黃版等等）的朋友，比起沒有玩過的朋友，大腦中似乎已經開發出一個特別的區域。

《神探Pikachu》上映，令不少影迷期待。（網上圖片）

研究對11名經驗豐富的遊戲玩家和11名新手玩家。前者在5到8歲時，就開始玩Pokemon Gameboy遊戲遊戲，不過中途曾經停止，而成年後又開始玩遊戲的人。而新手玩家，就是很遲才開始玩遊戲的人。

舊版pokemon是不少朋友的童年回憶。（網上圖片）

研究要求兩組人都在看著Pokemon，及其他動物圖片時，進行了磁力共振（MRI） 掃描。研究人員發現，經驗豐富的玩家回應關於Pokemon的圖像問題時，大腦中有一部分稱為「occipitotemporal sulcus」的部分，反應比一般人活躍。意味著那些小時候經常玩Pokemon的人，他們的大腦已經開闢了一個新的區域，來對應pokemon的角色。而這個區域是經過長時間，對角色的接觸而形成，因此亦容易被角色激活。其他沒有相關經歷的朋友，這個區域就未有被激活。

有經驗的玩家腦部反應比較活躍。（Courtesy Jesse Gomez）

研究負責人Jesse Gomez表示，如果童年早期的接觸，對大腦特定區域的發育至關重要，研究證實小時候經常接觸同一類的事物，腦袋會為有關的記憶，開發出一個新的區域，隨著時間過去，有關記憶不會消失，只要一些「觸發點」就可以令區域重新運作。「Pokemon有幾百隻小精靈，而且有各自的招式，只有長期玩的人才會自然而然地記著牠們」。

題外話：比卡超真的好可愛<3 （網上圖片）

換句話說，小時候長玩Pokemon Gameboy遊戲的朋友，腦部的開發程度，可是比別人不一樣的喔，真的好神奇，（小編也是Pokemon的粉絲呢～）