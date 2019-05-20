網民最怕pizza臉、平胸？　 6個令自己不滿的身體特徵　

圓臉、水桶身形、腿粗，不可否認，很多人對別人的第一印象都是來自外表，近日有網民發文，熱數6項自己不滿的身體特徵，到底是外在美還是內在美比較緊要？

有網民在連登討論區發文，指對自己某些身體特徵不滿，甚至感到自卑，引來大量網民回覆，分享對自己身體不滿意的地方，不過亦有網民表示，最緊要自己開心，身體不是別人評價你的唯一標準。

網民指身形不是最重要，最緊要心地好。（網上圖片）

【1】大臉

不少朋友都表示，自己千方百計令臉蛋看上去細一點，特別是對於女生來說，會用頭髮遮左右兩邊面，拍照時亦會「有咁後企咁後」，同時用雙手捧面，盡力將自己的臉面積減少一半，同時，網上亦有不少細臉教學。不過有網民表示，自己從來都不敢梳all back，就是因為面大。不過有不少網友都認為，其實包包面都好可愛「新垣結衣塊面都好大但都好正」。

國民女神之一的有村架純，長著可愛的包包臉。（網上圖片）

【2】矮

比起女生會在意自己的臉大，對於男生來說，矮是更為致命。不知道大家有沒有聽過「高富帥」，高是排在最前的，比富、帥更重要。這事關男生的尊嚴及形象，法國前總統薩爾科齊的身高（1.66米）不及妻子，更有雜誌將他「P高」，又傳他拒用比他高的保鑣等，更常成為花邊討論的焦點，可見對於一個男生來說，身高是很重要的。不過對於女生來說，矮可是其中一個魅力點呢。

矮女的小生有著最萌身高差。（網上圖片）

【3】平胸

說到身材，不少女生都很在意自己沒有豐滿的上圍，有網友直言「想個胸大啲」，亦有網友表示，因為自己的胸形問題，明明有B/C CUP，看上去都只有A CUP。不過有網民認為，平胸的女生更易襯衫，「我覺得骨感女個身薄嘅話，平胸冇咩嘢，著衫仲好睇添」，亦有網民以戶田惠梨香為例：女生平胸不要緊，有氣質一樣可以殺出血路。

戶田當年殺死不少男生。（網上圖片）

【4】多手毛腳毛

一些人體毛天生比較濃密，關心這個特徵的，多數都是女生，直言當夏天要穿短褲、小背心時會感到尷尬。不過早前亦有人在網上發起不剃毛活動，指毛髮是身體的一部份，大家應該接受它們的存在。小編作為一個男生，其實真的不太介意手毛腳毛的問題，大家又怎麼看呢？

長腿天后林志玲。（網上圖片）

【5】大汗

令人比較意外，而且引起很多網民共鳴的其中一個特質，是「大汗」。特別是夏天，有些人只要動一動就會滿身大汗，自己不舒服之餘亦不衛生。有更大的問題，就是會有異味。不論男生還是女生，滿身大汗走來走去，這個情況發生在自己身上，都會非常尷尬。

港版羅拉需要在太陽下工作難免出汗。（資料圖片）

【6】肥

說到身體特徵，不論男生還是女生，第一個想到的，都是肥胖的問題。的確肥胖會為日常生活帶來不方便，而且很多衣服都穿不下，外表上的確不好看。不過除了這個之外，本身都是肥胖人士的小編覺得，其實還好啊哈哈，我們可以過自己想過的生活，也可以吃自己想吃的東西，就如有網民所說「自己開心就好了」！

其實肥人也可以活得很快樂。（網上圖片）

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