韓國偶像票選2019年「臉蛋天才」　防彈少年團V只位列第二？

由Dony&Cony主持的偶像節目《Idol Room》，日前公開了「2019男女偶像141名親自投票選出的『臉孔天才』」。其中曾經榮獲「世界百大臉孔第一位」、BTS的V竟然只得第2位？！到底偶像親自票選最帥的男偶像是誰？

除了V之外，還有誰呢？

【TOP 5】柱延



柱延作為韓國花美男組合THE BOYZ一員當然有出眾的外表，而他就經常因為帥帥的外表活躍於各大綜藝節目之中。THE BOYZ出道就以「全員C位」為賣點，所以位位成員都有帥氣的外貌。各位香港的粉絲就可以在6月14日的香港FAN-CON看到THE BOYZ 全員12人的表演，一次過看十二位帥哥了！

【TOP 4】珍榮



早前主演韓劇《會讀心術的那小子》的GOT7成員珍榮因為知性的外表而得到了第四名，在劇中不但展示出結實的腹肌，醒目的外表也讓大家覺得眼球淨化呢！

【TOP 3】黃旼炫



NU'EST的成員們自從在2017年參加了《PRODUCE 101》第二季之後就一直大熱，當中成員黃旼炫更加入選成為Wanna One的成員之一。而黃旼炫一直都被稱為「冷感美男」和「小狐狸」，粉絲亦稱他為「黃帝」，所以入選「臉蛋天才」第三位絕對合適啊！

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【TOP 2】V



BTS的成員V曾經被美國的「TC Candler」選為全世界的百大美男第1位，就知道BTS不但在歌曲方面得到大家的認可，打入Billboard得到Best Band，就連外表也得到大家的喜愛。曾經有網友更加把V的側臉和課本中的黃金比例進行比較，更發現當中的角度也十分相似，難怪被選為花美男啊！

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【TOP 1】車銀優



車銀優一直都有「臉蛋天才」的稱號，去年的《我的ID是江南美人》更近引起了追劇熱潮，讓一眾女生都迷倒在這位從漫畫中走出來的美男，難怪DODO姐鄭裕玲都這樣迷戀車銀優啊！