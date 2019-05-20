【韓劇】壁咚、強吻、蛋糕藏戒指　5個現實中必定出事的浪漫橋段

近日有網民在網上分享，自己將戒指收在蛋糕之中，不料女友一口咬下，結果把牙齒咬崩，更入了急症室。不少影視橋段都非常浪漫，不過如果在現實生活中應用，就分分鐘出事了。

將戒指收進蛋糕之中求婚，是不少影視作品的經典情節，不過拍戲還拍戲，如果在現實中實現的話，就分分鐘不如你心中的劇本所走。近日就有網民中伏，將戒指收在蛋糕中請女友吃，女友不虞有詐大口吃下，結果把牙齒咬崩，滿嘴鮮血送入急症室。網民紛紛笑言，不要把影視作品當成真事，更列出5件中伏事件。

樓主的遭遇令人同情。（連登截圖）

【1】霸氣壁咚

不論是影視作品，還是在動漫作品之中，壁咚都是令女生面紅心跳的行為，不過只限帥哥，而且互有好感，才會面紅心跳喔，不然對方只會當你是變態。事實上，也別把女生想得太笨，女生也很清楚電視劇跟現實生活中的分別，哪怕是互有好感，面對一個突然的壁咚，心中所想的也只可能是「WTF？」

不是個個人都適合壁咚的...（網上圖片）

【2】吵架時的吻

在很多作品之中，情侶在吵架時，男方都會突然抱著女生，強行吻上她的嘴令她收聲，而女生一開始會激烈掙扎，然後慢慢放棄，最後接受，更可能會有所回應。可是這個情節在現實中有可能上演嗎？迎面而來的可能是一個巴掌了。如果有朋友成功過的話，可以分享一下經驗嗎？

一個突如其來的吻，可能會令吵架火上加油。（網上圖片）

【3】土味情話

不少作品之中，都充斥著肉麻情話，非常骨痺，就如《太陽的後裔》中「也許這是最後一次見面，那時，沒得到你的同意就親了你……我該怎麼做？ 要道歉還是告白？ 」大哥，沒得到別人的同意就親了人，那是非禮啊，你不是要道歉還是告白，而是要坐牢呢。不絆倒你，我哪有機會扶住你啊！對了，你要不要試試唸一下這句孔劉的對白：「跟你在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好，每一天，都很美好」

土味情話也許只適合存在於劇集之中。（網上圖片）

【4】突然出現的驚喜

「驚唔驚喜，意唔意外？」記得這句對白的，都一定「有返咁上下」，在作品不論是男朋友還是女朋友，都會有突然出現在對方家門、公司門、學校門外的情節。如果不是為了揭穿對方有外遇的話，就是為了令對方感到驚喜了。不過在現實中，卻會令人非常煩惱呢。不少女生都認為，男友突然說「我在你家樓下」，會令她感到不知所措，一點都不會有驚喜的感覺，大家小心一點啦。

「甚麼？你在樓下？！」（網上圖片）

【5】食物中藏異物

這個小則咬崩牙入急症，重則哽噎，分分鐘搞出人命，就算順利吃了下肚，也要好好等待它排出體外，你就只能在馬桶中找回那份，你精心準備的禮物，可以說是完全的fail，雖然一點也不浪漫，而且有點噁心，不過也會是你一生難忘的事呢，就看你的取捨了。

設計對白：「我好似咬崩咗隻牙」（網上圖片）

另外，單手攀石、子彈轉彎等等超越物理的動作，就更加不用說了。你又有甚麼有趣經歷呢？留言分享一下吧！