男友送Pandora訂婚戒指遭嫌棄？　女友：戒指價值起碼要年薪兩成

有外國網民在外國討論區Reddit發文，不滿男朋友購買Pandora戒指作為訂婚戒指：「Pandora的戒指又廉價又惡心，如果有男人將Pandora戒指作為訂婚戒指送給我，我一定會立刻和他分手！」她更指出，作為一個男人，起碼需要用兩成年薪去購買訂婚戒指才說得過去，並就此詢問網民的意見。

有關貼文公開後，網民們反應激烈，認為難以認同這種扭曲的金錢和戀愛價值觀。更有網民默默為樓主男友的荷包擔心：「還有旅遊呢？如果你要他花費年薪的兩成去買一隻戒指，你不要期望他會帶你去度蜜月！」

《會讀心術的那小子》劇照

金錢並不能換來幸福

有網民認為昂貴的金額並不代表幸福。他以自己的結婚經歷總結起來，作為例子。「我們用信用卡積分代付酒店費用，並花費了部分錢請婚禮公司幫忙籌備。婚禮上，我們只是挑選了幾首愛情歌，穿的隨意一點。這個婚禮，再加上度蜜月旅行，一共才花了USD$3000（約HKD$23400），但我們仍然覺得十分幸福。」

《先熱情地打掃吧》劇照

又有網民有感而發，愛情本應是兩個人的事情，不需要一個昂貴的戒指來向世人證明一段關係。他更憶述自己訂婚時，和另一半一起選擇了一隻合意的戒指，一共才花了USD$95（約HKD$740）。他更強調，戒指的價值並不等於愛情的價值，樓主將錢凌駕於愛情之上的做法，並不可取。

更有網民表示當初自己只用了一個價值幾塊的糖果戒指求婚成功，價值幾塊的小物件已經能夠令兩人共諧連理，令他十分自豪。

《耀目》劇照

該送的還是要送的

但也有女網民對此不以為然。省錢不是最大的問題，但問題是明明有錢，但卻不送一個更名貴的訂婚戒指，又怎樣讓人心甘情願嫁給他呢？她舉出例子：「我的男朋友每個月用好幾百塊購買網上串流平台會籍，又買了好多遊戲，你要我接受他送我一隻幾十塊錢的戒指？這能接受嗎？」