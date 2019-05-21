【Pokemon】網民嚴選最可愛寵物小精靈！　 百變怪、耿鬼都有份！

小時候看寵物小精靈時，總會想飼養一隻可愛的小精靈陪伴在身邊。近日有連登會員就發起討論，講出自己認為最可愛的寵物小精靈。網民們對此都很有共鳴，卻沒想到這一隻居然會出現在討論裏面！究竟網民們提到什麼小精靈呢？我們一起來看看！

《寵物小精靈》宣傳海報

「Pokèmon 日夜鍛鍊去取勝~」當你再次聽到這段旋律，有沒有勾起你的童年？當年你覺得最可愛的是哪一隻寵物小精靈呢？

有連登會員就此發起討論，嚴選哪一隻才是最可愛的寵物小精靈，引起一眾網民共鳴，並紛紛講起自己最愛的寵物小精靈。但意想不到，他居然出現在這個討論！到底是誰呢？快來看看！

【1】百變怪

首先跑出的是百變怪。能夠隨意改變身體形狀的百變怪，更因其變身時眼睛還是保留著兩顆圓點，理所當然受到一眾網民的喜愛。其實在動畫裏，百變怪因為變成其他小精靈時，因為眼睛模仿的不相似，因此低落了很久。他一定不能相信自己的芝麻眼睛會成為爆紅的原因吧！

《寵物小精靈》劇照 - 百變怪

【2】大舌頭

也有網民以一張圖表達自己對大舌頭的喜愛。大家對他的印象應該停留在武藏的大舌頭身上。大舌頭靈活的舌頭不僅上下活動自如，更以舌舔技能為名，透過舌舔將口水塗抹在對方的臉上，來表達喜愛。他在電影《POKÉMON 名偵探皮卡丘》裏，也以舌舔來表示對男主角初次見面的愛呢！

《寵物小精靈》劇照 - 大舌頭

【3】耿鬼

被網民戲稱為「恥鬼」的耿鬼也是小精靈排行榜的常勝軍。耿鬼是一隻調皮鬼，經常使用他的幽靈系幻術絕技玩弄別人，並以此為樂。其實他在動畫裏經常欺負小智一伙人，但這個肥腫難分的可愛肉肉身材，卻讓人怎麼捨得生氣呢！

《寵物小精靈》劇照 - 耿鬼

【4】傻鴨

不能錯過的還有傻鴨。跟在小霞身邊，傻傻的樣子，讓人印象深刻。平時傻傻的樣子欺騙了不少人，其實他的能力在寵物小精靈世界裏絕對能夠佔一席位。只要打他的腦袋一下，他就會發飆，使用出精神系的大絕招，一下子就打趴敵人。尤其是最近上畫的《POKÉMON 名偵探皮卡丘》裏，就能看到傻鴨大發神威的模樣，相信他又迷倒了不少粉絲。

《寵物小精靈》劇照 - 傻鴨

【Bonus】

當然，網民們一定有提及比卡超、伊貝和果然翁等可愛屬性小精靈，但不知道真心還是假膠，有網民居然貼出大耳獸，更惹到1000多個負評。看來數碼暴龍裏的大耳獸的美麗，也迷倒不少寵物小精靈的粉絲呢！

《數碼暴龍》劇照 - 大耳獸

你最喜歡的寵物小精靈是誰呢？

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