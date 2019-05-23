【幪面超人】女角一言不合就扔渠蓋　網民爆笑：日版美國隊長

走到日本街道上，地上可看到不少設計精美、具地區代表性的渠蓋及沙井蓋（マンホール），十分值得打卡留念。 不過，在最新兩集幪面超人中，沒想到這樣的渠蓋竟然可以充當武器及盾牌...

禮服跟渠蓋是甚麼配搭...（《幪面超人ZI-O》截圖）

渠蓋變殺人武器



於《幪面超人ZI-O》最新兩集中，有位叫作 北島祐子（釋由美子 飾）的角色，早前因殺人而入獄，但深信自己是被冤枉的，其後獲得幪面超人的力量並逃獄，化身復仇女王去找令她入獄的人算帳。



但之後經調查發現，事實是祐子用渠蓋殺掉青梅竹馬的初戀女友，深信自己蒙冤入獄只是她精神失常所導致的。

殺人有很多種方法，為甚麼要選這麼重的渠蓋呢？（《幪面超人ZI-O》截圖）

一言不合就扔渠蓋



獲得幪面超人力量後，祐子變得能輕鬆舞動渠蓋，而且好像隨時隨地都能找到渠蓋般，一言不合就撿起來扔人。



而渠蓋的作用亦十分驚人，不但能當武器毆人、投擲，還能防禦其他幪面超人的攻擊，可算是攻防一體的神兵利器！



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網民：比美國隊長更厲害



祐子舞動渠蓋的英姿曾一度於Twitter瘋傳，不少網民表示她手中的渠蓋跟美國隊長的盾一樣，都是極具標誌性的招牌裝備。



亦有網民指出美國隊長的盾重達約5.4kg，而渠蓋則重達約50kg，代表祐子很有可能比美國隊長還厲害！



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這真的十分有噱頭！如果日本能拍一套渠蓋隊長（Captain Manhole）就好了！



有網民配上音效仿製出電影Trailer