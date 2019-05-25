【Pokemon】「最想牠做夥伴」寵物小精靈Top10　比卡超竟不是第一

適逢Pokemon真人版電影《名偵探Pikachu》上映，日本投票網站「Rankingoo」近日進行「最想牠做夥伴的Pokemon」票選，看看大家最想與哪隻Pokemon一起冒險，投票共有8689名10~60代人士參與。

初代151隻Pokemon最為經典。題外話：圖中只有150隻Pokemon，究竟是哪隻缺席呢？答案在完整排行榜公布後揭曉！（Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc.）

關都地區限定Pokemon



Pokemon至今推出到第8代，有超過800種精靈。而這次投票則只限於關都地區的精靈，即初代No.001~No.151的精靈。



而且只能投該精靈的最終進化形態，因此並不會出現比卡超或小火龍，只會看到雷超及噴火龍上榜。

夢夢竟沒入圍Top 10。（Pinterest@jazzyj4101）

「最想牠做夥伴」寵物小精靈 Top10



受惠於動畫及近期電影，有不少人氣小精靈打入十大，例如噴火龍、雷超（因為是比卡超進化）都位列高位。比較神奇的是，初代最夢幻的Pokemon 夢夢竟沒有上榜。

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+ 18 + 17 + 16

不知大家最想哪隻Pokemon成為你的夥伴呢？不妨留言分享吧！



來源：Rankingoo