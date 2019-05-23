單身狗也能拍出情侶照？網民熱推5招另類出POOL法

據說，每個月的14號，都是情人節。看到朋友Instagram、Snapchat周圍放閃，「唔通連個天，都唔鍾意單身狗」？面對身邊的人經常問你甚麼時候才拍拖，相信不少單身者都感到相當煩擾，有網民因此想了5招絕世妙計，讓各位單身狗可以一秒出Pool！

小編懂，沒有另一半的日子，不僅空虛、寂寞、凍。朋友們每天放閃已經見怪不怪，但當自己出遊，上傳一張簡單風景照，只是寫了一句「Not lonely, just alone.（我獨自一人，但並不覺得寂寞。）」，就會有一大堆情侶好友撲出來關心.



這樣的單身生活實在太心酸，令人忍不住想有一個溫柔的肩膀在身旁。除了網購暖心男友手臂枕頭，創意爆燈的單身網民，就列出5種另類脫單大法。讓單身的大家，也可以在網路上曬出羨煞旁人的情侶合照！

微博圖片

【1】直接偷圖（難度：簡易）

要找一個男/女朋友，最簡單的方法莫過於，在網上找一個喜歡的對象相片，裁掉頭再上傳。裁掉頭，看不見是誰，你說是誰，她就是誰！網絡世界之大，就是能讓你要找甚樣的對象都有：肌肉型、文青型、爆筋型、清純型……將各種關鍵字羅列出來，讓大家很方便就可以找到「心儀」的對象。

但大家要注意，不要隨便偷圖。要偷也不要偷本地的男生圖片。要不然，有一天有女生上門來找你，你就知道是得罪了本尊的另一半啦。溫馨提示，找個外地的，不會中文的，能減低被尋仇機會！（誤）

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【2】Model合照（難度：普通）

不想偷圖，其實出街也能與你的「伴侶」溫馨合照。不論你想和一個衣著打扮得體、斯文的「男友」，還是一個森林系「女友」，其實只是取決於你走入哪一間時裝店，和哪一個模特兒人偶合照。

要隨時拍到這種照片，唯一的限制就是在每次出街，都要打扮漂亮，讓你輕易融入模特兒人偶的氣場。

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【3】網購道具（難度：普通）

要是你對自己的身體有信心，不如買一個假髮、指甲油，甚至是皮鞋，就能夠輕易「擁有」另一半！只要將這些道具放進你的相片裡面，製造一個伴侶在身邊的假象，你的朋友就會為你的相片而瘋狂。

網民十分吹捧這個方法，因為網購道具十分便宜，有網民更甚，用吸管將頸部的肉抽真空，營造吻痕。這個方法令單身網民們為之瘋狂啊！

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【4】進階P圖（難度：普通）

「就算不能相見，至少也要和男神女神有一張合照！」

P圖是現代人的必備技能。但你有想過將自己心儀的對象「移植」到自己的相片嗎？粉絲們不能和偶像，也能靠後期製作，將偶像P到自己的相片，與他們一聚。這個方法讓單身狗們瘋狂及臨摹，不斷「移植」自己的臉到其他相片！

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【5】高階攝影（難度：困難）

要拍一張完美的相片，需要經過無數的鍛煉。要是你能夠稍微遷就一下角度，就可能發掘到意想不到的「情侶合照」。

有網民將一張白紙剪成美女，放在相機前方，閃光燈一閃，就發現美女紙卡的剪影出現在網民的身旁，猶如一對一對甜蜜的情侶。但有一個網民為這個招式總結了一句：「身體柔軟才是秘訣。」，令不少人卻步！

網民們的創意，令不少單身狗能一嘗戀愛的滋味，做福人群。你有其他特別的「出POOL」技巧嗎？留言與大家分享一下吧！