愛貓的女人肯定是美女！　台少女靠「貓」由泰國紅返去寶島

不知道各位還記不記得，先前曾經介紹過一位神似戰鬥天使艾莉塔的泰國正妹，而今天要介紹的這位，也與泰國頗有淵源，她可是一位在泰國生活的可愛台灣妹子喔！

Anais和手上的貓咪一樣可愛。（IG）

Anais的外表清純可愛，有很深的小酒窩和臥蠶，那天使般的笑容甜美又迷人。目前因為工作的關係定居曼谷，而她很喜歡觀察文化間的差異，嘗試在一個新的國度探索一切迷人的事物，並且希望能夠將美好的時刻與大家一同分享，因此不時地會更新自己的IG，還有在網誌上發表文章。

要是說Anaïs來自日本，甚至是藝人看來也會有人相信。（IG）

而在泰國一待就是好幾個月，Anais可說是完全地融入了當地文化，泰文也說得愈來愈溜，工作之餘，喜歡忙裡偷閒的她，也常常到各個地方旅行，探索每一個角落。而除了各地美景照以外，最常PO的應該就屬美食照了！果然，正妹都愛吃是不變的定律啊～

Anaïs樣子甜美又有愛心，還非常有語言天份。（IG）

值得一提的是，Anais非常喜歡小動物，尤其是貓咪！愛貓成痴的她，甚至會特地計畫在周末去騷擾貓咪，還想把牠們都抱回家養！看她與貓咪的合照，真的是超級有愛的啦～當然就連大貓咪也是她的收服對象！網友們也紛紛表示：「貓貓配妹子 全宇宙最棒的組合」、「蠻可愛的」、「放開那貓貓」

即睇Anais美照！（點圖放大▼）

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最後送給大家一點小小福利！

Anaïs（IG）

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