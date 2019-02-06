【銃夢】激靚18歲泰國學生妹撞樣「Alita」　網友：覺得戀愛了

讓我們來到熱情溫暖的東南亞曬曬太陽，看看這位異國美女！近來有台灣網友民以「泰國18歲學生妹」為題發了一篇文章，讓網友紛紛表示：「好可愛覺得戀愛」、「想當她同學」、「求開門」，大家的心聲本編聽到了，馬上就來帶大家一窺究竟～

Phanomwan Chaiyawat，中文不知道該怎麼唸的她，擁有一頭俏麗短髮，以及濃眉大眼和櫻桃小嘴，配上那剛剛好、穠纖合度的身材，要胸有胸要腿有腿，明明只是個18歲的學生妹，Instagram卻擁有高達14萬人追蹤，由此可見她的火紅程度！

Phanomwan Chaiyawat（IG、Facebook）

而Phanomwan Chaiyawat可以維持好身材的原因之一，本編猜想大概是與自身的運動習慣脫不了關係！她時常在IG和Facebook與大家分享運動風格的照片，穿着運動短褲搭配無袖短上衣，在大太陽底下揮灑汗水，好不青春～

Phanomwan Chaiyawat（Facebook）

另外她還有一個顯著的個人特色，那就是很喜歡把衣服綁起來露出小肚臍。不管是長袖、短袖甚至是無袖，常會把衣服的下襬往上捲起來，打個結或是用手固定住，露出平坦的腹部和肚臍，讓人看了不禁覺得實在好瘦好羨慕啊～這招完全只有像Phanomwan Chaiyawat這樣擁有好身材的人才能嘗試，如果是小編的話呢……簡直不忍直視！

Phanomwan Chaiyawat（IG）

話說經過本編抬頭觀察，由左至右，由近而遠，反覆觀察之後（欸什麼爛梗），覺得Phanomwan Chaiyawat長得實在有點像是近期即將上映的電影《銃夢：戰鬥天使》裡面的主角「Alita」啊！髮型都是由中間往兩邊分的俏麗短髮，五官給人的感覺也很相似，甚至身形也是，只差在「Alita」是合成人啊！

點圖欣賞《銃夢：戰鬥天使》精彩劇照▼

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最後送上一張Phanomwan Chaiyawat的制服照，先說這可不是什麼制服cos，而是一位真正的學生妹喔！

Phanomwan Chaiyawat（Facebook）

點圖欣賞更多泰國版「Alita」美照▼

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