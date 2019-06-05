【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】JW王灝兒教學生擺脫發台瘟！

ICMA大專聯校歌唱比賽決賽在即，《香港01》Opener就請來星級導師JW王灝兒，與學生大玩遊戲，更會分享經驗及唱歌技巧！

JW王灝兒（中）向兩位ICMA的決賽參賽者分享經驗。（羅偉文攝）

ICMA大專聯校歌唱比賽（下稱「ICMA」）決賽在即，一班決賽參賽者都希望趁比賽之前，提高自己的能力，以應付決賽舞台。這次請來歌唱比賽經驗豐富的JW王灝兒擔任導師，指導兩位決賽參賽者藍奕持Lester及萬俊希Benjamin！

是次《Opener》準備了一個考驗聲量控制的遊戲，JW及學生需要以不超過60分貝的聲量唱出JW的《矛盾一生》，一起來看看JW和兩位學生為何玩到叫救命！

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JW為了避免自己笑聲太大，更用雙手掩住嘴巴。（羅偉文攝）

不想再舞台上浪費時間害怕，只想享受唱歌。 JW 王灝兒

過份緊張難以享受舞台

聽過Lester和Benjamin的演唱，JW向他們各自給了一些建議。「Lester太緊張了，要放鬆一點，多點在不同的人面前唱歌，唱到自己不要再害怕。」JW更分享自身經歷，指自己直至現時唱歌時都一樣會緊張：「我每一次參加歌唱比賽，我都很緊張，常常都怕自己忘詞。坦白說我現時唱歌都會緊張。但只要很熟那首歌，加上不停演唱，就可以感覺到緊張感漸漸減少。」

原創歌曲最忌旋律複雜

Benjamin打算使用原創歌曲出戰決賽，難得可以與職業歌手交流，他當然把握機會詢問意見！參加歌唱比賽經驗豐富的JW十分鼓勵他，表示自己都曾見過有參賽者以原創歌曲奪冠，但建議Benjamin盡量保持旋律簡潔，讓聽眾容易記得。

如果咩都唔做，無人會知道你識唱歌。 JW 王灝兒

JW以自身參賽經歷與學生分享。（莊堅毅攝）

鼓勵年輕人透過YouTube、Instagram增加曝光率

Lester及Benjamin都表示希望未來繼續走歌手的路，JW就建議年輕人若希望成為全職歌手，可以好好利用社交媒體：「現時資訊很發達，很多人都會拍片放上YouTube、Instagram，很多人都是以此獲得唱片公司關注。」並鼓勵大家多點唱Cover、公開原創歌曲，從而累積經驗。

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+ 9 + 8 + 7

是次ICMA更設「香港01人氣大賞投票」！想支持心意參賽者，記得於6月13日至6月25日登入，投下重要的一票！

決賽詳情 日期：2019年6月26日（星期三） 時間：下午7時正至10時30分 地點：旺角麥花臣場館

購票詳情：



早鳥優惠 - 5月31號上午10時至6月6日上午10時 ，票價: $110/$130

正常賣飛 - 6月6日上午11時至6月26日下午8時，票價：$130/$150

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