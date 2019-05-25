【拍拖要考牌#3】大學生投稿求救：女友話同我相處唔自然點算？

愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題，可以email到opener@hk01.com，《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

《耀眼》劇照

最近《開罐Opener》收到署名S的讀者來信。S是位男大學生，拍過2次拖，雖不是A0，但S指自己不善與女生相處，甚至曾經被前女友指「同你相處好唔自然」。S自覺不太懂搞氣氛，故投稿向專家求救如何與女生相處，以下是來信全文：

Hi 戀愛專家：

睇到你地 A0 Grad 個 Facebook Post 我就想搵你地傾下我嘅問題。

我就唔係A0，拍過兩次拖。但其實我覺得我都唔係真係好識同女仔相處。第一次拍拖喺中學嗰陣，雖然拍咗三年，但嗰陣大部分都係個女仔Carry 我；第二次拍拖喺一年前，但拍咗三個月就散咗，個女仔話「同我相處好唔自然」。



我好記得呢句說話，慢慢都覺得可能因為咁而咁快散，喺度諗緊係咪我問題。因為我覺得我同女仔相處，唔似得同男仔咁有共同話題，有時都會唔知講咩好，然後夾硬搵野講嗰陣會仲搞到怪。



我係啲識應人，但唔係太識開話題同搞氣氛嘅人。畀到一個明確嘅話題我發揮都Ok，但要我例如食飯嗰陣，無啦啦諗嘢講，甚至引對方笑，就唔係我強項。拍拖嗰陣都係講自己嘢同埋同佢啲嘢。平時都有女仔朋友，不過都唔算太熟，起碼佢地最熟嘅Group一定唔包括我。

其實有咩方法，可以令到個氣氛更加好？令到女仔覺得同我相處係自在（因為我覺得相處嘅好大部分，都係在於溝通上）？

一對合襯嘅情侶相處嗰陣，會講咩或者點樣令到大家越傾越開心？



雖然你個Post 話 A住Grad 都唔係壞事，但我都係唔想A住Grad。(哭)

有冇咩建議畀到我去解決以上問題？

謝謝你啊！

By S

《耀眼》劇照

無可否認幽默的男士較受女性歡迎，但這不代表不幽默的男士便毫無市場，只要平時與女生相處不那麼嚴肅，談東談西便可以了。當然，討論較深入話題時便不要太輕佻，說無謂的冷笑話。 黃嘉如 - HKRD配對顧問

專家：交談時應留意女生反應



前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，看情況S的核心問題是內涵與同理心不足，以致要硬找話題。她建議S平時多留意時事及市場資訊，那他便能跟女生自然地交談，就如最近流行「童顏app」，假設他不玩，也能與女孩子討論一下。

Yubi亦建議，S不妨多看書與電影，那平時就能輕而易舉展開話題，女性都較欣賞知識豐富的男性。此外，S在交談時宜多留意女生反應，例如S自己所講，最後是女方主動告訴他，他才知道對方相處時感到不自然，顯然平時沒留意女方「眉頭眼額」了。



▼▼▼▼點擊看專家5大貼士▼▼▼▼