5大渣男一文看清！　網民：「甘蔗男最可怕！」

在你人生中，曾經有渣男出現過嗎？既然婊子都有分成綠茶和紅茶，有沒有想過，渣滓也可以分成好幾類呢？渣男與綠茶婊不同，綠茶婊的小心機，猶如令人遊走在鋼線之上，沒有安全感，但渣男卻能夠帶你上天堂，也能夠令你一瞬間跌落凡間。

但凡渣男都有一個共通點，就是先把好話說盡，再把壞事做絕！然而，當你發現的時候，你卻已經泥足深陷，片體鱗傷。那麼究竟渣男可以分成什麼種類呢？一起力數5大渣男的問題吧！

渣男分類：​

【1】花心渣（危險指數：★☆☆☆☆）

「三心兩意，劈腿猶如吃菜」

花心渣真狡猾，老是常出現。花心是男生的本性，但在戀愛中能否把持得得住外界的誘惑，就是一個大考驗。花心的他不能將眼光只留在你的身上，上學、上班、甚至在旅行時你睡覺以後，也可以是他劈腿的時機。

【2】心機渣（危險指數：★★☆☆☆）

「沒有利用價值就將你狠狠拋棄」

對於這種心機渣，你可能不知道他為什麼會愛上你，卻心甘情願停留在他營造的虛假世界中。與其花費時間保養樣貌，不如想想自己的身份地位能不能留住眼前的男人。因為他會在你失去利用價值的時候，將你狠狠拋棄。

【3】黑洞渣（危險指數：★★★☆☆）

「你委曲求全，他卻變本加厲」

黑洞渣就像黑洞一樣，吞噬你對他的所有付出，卻不會做出回應。即使你為他處處讓步，只不過是縱容他變本加厲。況且，承諾對於他來說，只是一句說話。這頭承諾不會偷食，轉過頭就躺在另一個女人身邊。所以，寧可相信自己，永遠不要相信他。

【4】懶散渣（危險指數：★★★☆☆）

「與他一起，永遠都看不到將來」

Come on James，懶散的人從來都不會反省自我。沒有上進心，每天遊走在電視和遊戲之間。你勸他找份工作穩定下來，他卻說你愛錢不愛人。和他一起沒有將來，更是浪費時間，就像是等待有人先出聲講出一句「分手」。

【5】甘蔗渣（危險指數：★★★★★）

「先甜後苦，由天堂跌回凡間」

就如甘蔗吃起來的味道清甜，感情開始初期，從他的口中講出各種甜言蜜語，不舒服時還會講句「飲暖水啦！」，令你怦然心動。然而時間久了，你就會發現，他的好，並不是專屬你一人。而你，只是眾多人中的其中一位代替品。到了最後，當你片體鱗傷時，你就只好將苦澀的甘蔗渣吐出來。

要對付渣男，可以有很多方法。尋找i-Phone功能也是各位的好工具，小編的同事就曾用這方法讓渣男速速現形。但只要帶眼識人，遠離渣男，小編相信總有一天會遇到真命天子的。你有遇過渣男的經歷嗎？留言分享一下吧！