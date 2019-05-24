花輪長大了！　IG神人畫出8位動畫男神　成年後竟變成這個樣子！

那些年看動畫的時候，總會覺得男主角很迷人，例如聖鬥士星矢、百變小櫻的桃矢，成熟男人味和帥氣的樣貌，令小編的心蹦蹦跳。但除了這些角色，其實還有很多發展潛力的小朋友角色，讓我們感嘆，如果長大以後，一定會更靚仔！10年過去，若他們長大成人，究竟會不會讓我們再次心動呢？

台灣畫家 @you_see_see 在Instagram上分享畫作，挑選了8個動畫角色，計算其實際年齡，並將他們的成熟樣貌重現人間。他們有些變得更靚仔，有些則變的更可愛！

究竟2019年的他們幾多歲，又是什麼樣子呢？小編帶大家一齊看看！

【1】白龍《千與千尋》

當年13歲

現在30歲

看千與千尋時，看到白龍自己折返回到湯婆婆身邊，小編的心還是會抽搐。這麼可愛的男孩子，為什麼天要這樣對待他啊！有網友推測，白龍為了幫助千尋回到真實世界，已經四分五裂。你覺得小編能夠接受嗎？明顯，畫家也不能接受這個事實，所以就以畫筆重現30歲的白龍了。過了這麼多年，他的皮膚還是很好啊……（流口水）

【2】無臉男《千與千尋》

當年 年齡不詳

現在 年齡不詳

無臉男是一隻神秘的妖怪，這種憂鬱黑暗的性格令不少少男少女著迷，不禁幻想他背後有著什麼秘密。雖然無臉男的樣貌和年紀無從得知，但也無阻網民們對面具下的樣貌，抱有各種幻想。即使無臉男當年在澡堂洗澡時，洗出了不少垃圾，但小編一直堅信他洗完澡後，應該很乾淨、很帥氣吧！

【3】馬魯克《哈爾移動城堡》

當年 9歲

現在 24歲

馬魯克是霍爾的學徒，居住在移動城堡中學習魔法和幫忙打雜。想當年才9歲的馬魯克，現在已經長大成人，相信已經不需要再依賴魔法斗篷，就能夠變成老翁了吧。不過這麼帥的孩子，不需要變醜啊！為什麼24歲的他還是這麼粉嫩呢？好妒忌啊！

【4】羽山秋人《玩偶遊戲》

當年 6年級

現在 26歲

秋人都已經長大了……他在動畫中從來都不會笑，冷酷的表情、俊秀的性格，和喜歡吃壽司的反差萌，令很多少女將他封為第一男神。但前幾年，玩偶遊戲的作者在另一部漫畫中，將成年的羽山秋人描寫了出來。原來他已經和紗南結婚了！這個結果打破了多少少女心啊！

【5】巴魯《天空之城》

當年 13歲

現在 46歲

「天空之城拉普達！」

巴魯在當年可是小編心中的暖男啊！當希達從天上慢慢降下來，他果斷跑去接住希達，這個場面可是經典中的經典，讓小編大喊著「為什麼我不是希達啊！」但意想不到，《天空之城》在1986年上映。也就是說，2019年的他，已經高達46歲！這個樣子，有誰覺得像《名偵探柯南》的毛利小五郎嗎？

【6】卡西法《哈爾移動城堡》

當年 年齡不詳

現在 年齡不詳

作為一隻火惡魔，但因為與哈爾以心臟定下契約，因此成為了移動城堡的動力來源。。明明是一隻惡魔，但傲嬌的性格，被誇獎時更會害羞，十分可愛。多年過去，相信他已經有足夠發力法力變成人形了吧！

【7】花輪同學《櫻桃小丸子》

當年 9歲

現在32歲

當年的死魚眼代表——花輪同學，終於變成了擁有閃電眼的花美男，還是這麼迷戀小丸子，難道是鄰家女孩的魅力？一點點的淚溝，再割了雙眼皮，整個人的氣質升華了好幾倍，果然對於花輪同學，有錢就是任性，不知道是在哪一間醫院開刀呢？

【8】杉山同學、大野同學《櫻桃小丸子》

當年 小學三年級

現在 高中三年級

兩個不起眼的小配角，也有著終於自己的故事。平常兩人經常聊天，互相玩鬧，做任何事都形影不離，兩人的性格和喜好也驚人地相似！果然「能成為密友大概總帶著愛」呢！來到高三，他們的關係還是這麼好呢！

【亂入】小丸子《櫻桃小丸子》

當年 小學三年級

現在 高中三年級

小丸子和花輪同學他們也長大了。她現在已經亭亭玉立，成為了一個充滿鄉土味的鄰家少女了。要說為什麼她會出現在這裡，是因為她被杉山同學和大野同學的「親密關係」打動了。想必是對於各位同學們，能夠保持10多年的友好感情，覺得十分感動吧！

看到這些卡通人物長大，有沒有覺得時間過的很快呢？但不管這些人物變得怎麼樣，相信在大家心中都是小時候很重要的回憶啊！