【Pokemon】 盤點8隻好味寵物小精靈　網民嚴選烹調方法！

說到寵物小精靈，你曾否想過究竟哪一種寵物小精靈最好吃，又應該用什麼烹調手法才能夠突顯其味道呢？有網民就羅列了8款他們認為最好吃的小精靈，更建議了相應的烹調方法，讓小編胃口大開，一直流口水！

小時候看寵物小精靈時，你有質疑過小智和朋友們餓的時候，會吃什麼嗎？其實小精靈們也是人類的食物之一！但這麼珍貴的「食材」，讓網民們也不敢浪費，紛紛討論究竟要如何烹調，才能夠最大程度發揮「食材」的鮮味。究竟有哪8隻寵物小精靈能夠進入網民們的法眼，入選小精靈菜單呢？

電氣系小精靈被認為有著猶如爆炸糖的口感。《寵物小精靈》截圖

【1】鯉魚王／鯉魚王拼盤

鯉魚王在小精靈圖鑒中，被形容為「雖然只會一直地跳，但卻能夠在任何污水裡生活的頑強寶可夢。」鯉魚王不懂其他技能，只會一直彈跳，魚肉因此變得緊實彈牙，因此將鯉魚王切成魚生就最適合不過。

【2】百變怪／百變怪啫喱

百變怪粉嫩的顏色，讓網民們先入為主，有著糖果般的甜味。在行走的時候一彈一彈，十分水潤的身體，被網民認為百變怪的口感應該很爽口。然而，網民們對於百變怪的低產量表示失望，認為應該大量繁殖。

【3】比卡超／新鮮比卡超肉

比卡超作為電氣系小精靈，網民相信其肉質保有電氣口感，每吃一塊比卡超的肉，就能夠感受到強力爆炸糖在口中的刺激口感。然而水煮有可能破壞其肉質，為了保持比卡超的電氣口感，網民們建議生吃，才能夠完整地品嘗到比卡超的鮮味。

【4】大蔥鴨／北京填大蔥鴨

日本有句「鴨子背蔥過來了」的諺語，意思是「再剛好方便也不過了」。大蔥鴨自帶配料，主動走過來讓人吃（誤），因此在多年前就受到關東地區人民的喜愛。網民一致認為，沒有足夠的大蔥，就不是一隻好的填大蔥鴨，所以開始烹調，一定要看清楚大蔥的品質，才開始落刀。

【5】呆呆獸／呆呆尾湯

「呆呆獸是最好的煲湯材料，沒有之一。」呆呆獸常年將尾巴當成魚竿，放在水中垂釣，一定有著鮮甜的海水味。而且尾巴肥美，肉質口感豐富，因此被認為是最高級的煲湯材料。有網民也分享，「煲呆呆獸湯時，如果加上大舌頭的舌頭，味道應該會更上一層樓！」

【6】大隻牛／大隻牛扒漢堡扒

大隻牛平時總是按捺不住，只要有一點點動靜，就會難以自控，周圍跑來跑去。有網民認為運動過多的大隻牛的脂肪比例較低，但這個良好的習慣，卻為大隻牛帶來更緊實、更有口感的肉質，將其煮成漢堡扒相信會更好味。

【7】火焰雞／火焰雞塊

火焰雞的每一個動作，對網民來說，都好像是一塊行行走的BBQ風味雞塊。有網民提出，其實火稚雞和力壯雞已經可以吃，但因為火候未夠，BBQ味不夠突出，因此還是比較推薦使用火焰雞來烹調。

【8】地鼠／腸仔味芝士條

網民認為地鼠好像煙熏腸仔味道的芝士條。主要是因為地鼠的顏色被認為很像腸仔，會有較堅硬的表皮和軟熟的肉質。更有網民認為地鼠的種族比較類近蚯蚓，因此用軟芝士去形容其口感會比較貼切。