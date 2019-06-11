韓國必食甜品雪冰8大人氣menu　除了吃冰還有其他好吃的！

要數韓國最出名的甜品，首先聯想到的應該就是「雪冰」。雖然在韓國也是稱之為「刨冰」，不過韓式刨冰和日式的刨冰非常不同，喜歡吃刨冰的人去到韓國一定要試一下！

韓國人氣刨冰cafe「雪冰」（ig@zzimbbong_mama）

「雪冰」是韓國一個刨冰連鎖cafe的品牌，亦是韓國最有名的刨冰品牌，全國設有多間分店，總有一間在你左右！很多人也以為雪冰只是賣刨冰，但其實還有很多刨冰以外的食物也很好吃呢！到底韓國人去雪冰都會點甚麼呢？

這是最新推出的「西瓜刨冰」（ig@lovely_hanol）

刨冰類人氣menu

【1】Cookie Choco Ring Sulbing 쿠키초코링설빙

這款刨冰一直都是雪冰的超人氣menu，每天都是限定發售，售完即止！

售價：10900韓圜（港元72）

【2】Mint Choco Sulbing 민트초코설빙

薄荷朱古力的粉絲絕對不能錯過這款刨冰！上面的薄荷朱古力雪糕已經非常吸引，再加上各種可可粉、朱古力碎，和薄荷味永遠都是絕配的組合！

售價：10900韓圜（港元72）

【3】Cookie N Cream Guseul Sulbing 쿠앤크구슬설빙

這個是粒粒雪糕加Cookie and cream的組合，吃下去超有口感！

售價：10900韓圜（港元72）

【4】Real Green Tea Sulbing 리얼그린티설빙

喜歡吃綠茶味甜品的人，一定要試這款！還有煙煙韌韌的年糕做配料，和綠茶味是最佳組合！

售價：9500韓圜（港元63）

【5】Injeolmi Macaron Sulbing 인절미마카롱설빙

「Injeolmi」即是黃豆粉，不少韓國傳統糕點都是以黃豆粉作主要調味料。再加上又甜又脆的馬卡龍，是非常新鮮的組合！

售價：12500韓圜（港元83）

非刨冰類人氣menu

【6】一口魚型蛋糕 한입 쏙 붕어빵

「붕어빵」是韓國街頭常見的小吃，傳統的餡料多數為紅豆。而雪冰推出的，有3種味道－分別是芝士、紫薯、以及朱古力。

售價：2500韓圜／6粒（港元17）

【7】芝士炒年糕pizza 치츠떡볶이피자

別以為雪冰只得甜品！其實menu中有多款「咸」的小吃。其中最受歡迎的，就是這個pizza。脆脆的pizza皮和香軟的芝士中，包著火辣辣的炒年糕，非常惹味！

售價：6900韓圜（港元46）

+ 2

【8】熱狗芝士炒年糕 핫도그퐁당치즈떡볶이

入口即溶的芝士，配上煙韌的炒年糕，還有焗得非常鬆化的熱狗，三樣東西加起來就是最佳組合！

售價：6900韓圜（港元46）

首爾分店：



弘大入口店：首爾麻浦區東橋洞162-3 2樓 서울 마포구 동교동162-3 2층 （弘大站9號出口）

新村店：首爾西大門區延世路19 서울 서대문구 연세로19 （新村站2號出口）

東大門店：首爾中區乙支路254 서울 중구 을지로 254（東大門歷史文化公園站12號出口）

明洞店：首爾中區明洞2街55-2 Namgyung Building 2樓 서울 중구 명동2길55-2번지 남경 빌딜 2층（明洞站5號出口）

江南店：首爾江南區驛三洞619-4 Jangyeon Building 202號 서울 강남구 역삼동619-4 장연빌딩 202호 （江南站11號出口）

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購票詳情： 門票價格 -$130/$150

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