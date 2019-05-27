【LF2 】小朋友齊打交20週年　重溫那些年7個回憶：記得打lf2.net

《小朋友齊打交2》是大家童年一定會玩過的遊戲之一，屈指一算，原來它面世至今已經20年了。當年打機的我們，都已經不再是小朋友了，不過童年的回憶仍在。

《小朋友齊打交2》，是不少人初初接觸電腦時，沉迷的最初一批遊戲，操作容易，而且不同角色都有各自己的特色，有忍者、射箭、亦有角色識爆甲、合體，你還記得他們的名字嗎？今天就讓我們趁LF2 20周年，重新感受一下它帶給我們的回憶吧。

還記得這個經經典載入畫面嗎？（http://www.littlefighter.com）

【1】四手聯彈

遊戲當然要跟朋友一起玩才過癮，雖然LF2可以打IP連機，不過在網絡不太穩定時，經常會有人斷線。如果是用同一部電腦的話，就完全沒問題了。當年一部電腦最多可以讓三個人一起玩，一個用左邊鍵盤，一個用右邊，一個用數字鍵，不過最舒服的狀態，始終是四手聯彈，不過就算你的隊友在身邊，你還是會叫破喉嚨呢。

有手制的話會更方便，不過就更難出招。（http://www.littlefighter.com）

【2】lf2.net

「lf2.net」不是一個網站，而是一個秘技，只要在載入畫面時，輸入lf2.net，就可以使用隱藏角色，到1.9版本，只要輸入「lf2.net」就可以使用邪鬼、冰火佬等OP角色，如果忘了輸入的話，就只好熄GAME再來過了。不過對於高手來說，角色OP不是一切，有技術的話，隱形人跳攻都足以屈死你。

不少角色如左上角的邪鬼，都要靠輸入「lf2.net」才會出現。（http://www.littlefighter.com）

【3】隱形人不隱形

上一段說起隱形人，這個只是一個俗稱（基本上所有角色都有屬於自己的俗稱）。而我們口中的隱形人，其實真正的名字是「Template」，只是角色的基本模組，也可以說是所有角色，都是基於他而開發出來，是一切的起源（好像吹大了）。為什麼說隱形人是高手用的呢？因為他不像其他角色有招式，他只可以普通攻擊。不過他首三下攻擊只會令人暈眩而不會倒地，意味著只要時候掌握得好，可以無限連打，高手往往就可以把握那一下攻擊的機會。

隱形人是高手向的角色。（http://www.littlefighter.com）

【4】奇特外號

大家還記得角色的名字嗎？想了想還是會想起來的，不過我們以前起名，或者稱呼角色時，都不會直呼其名，而是以「xx佬」之名稱呼，例如冰火佬、箭佬、劍佬、爆甲佬、蝙蝠佬、氣功佬等等。神奇的是，在網相對不發達的時代，我們取名的方向卻驚人地相似，只要說起火佬，大家都會明白是誰，是lf2玩家特有的默契。（其他的稱呼包括邪鬼仔、隱形人、mark哥等）

在遊戲中可以用道具丟人。（http://www.littlefighter.com）

【5】分身會hang機

遊戲中有不少秘技，例如可以無限MP，這個時間最屈機的角色之一就是忍者，因為他可以無限分身。分身的後果除了是可以打爆何角色之外，分身分到一個地步之後，亦可以打爆你的電腦，輕則令畫面LAG，重則HANG機彈GAME。另一個在HANG機的情況，就是打戰爭模式時，同時有太多角色出招，輸家，就是你的電腦了。

多少人卡在這個畫面，然後hang機？（http://www.littlefighter.com）

【6】改檔

小編印象中，在 1.7版本時，冰火佬是靠改檔改出來的，那是官方的角色，到1.9就正式加入遊戲。不過在遊戲推出了不久，網上就出現了不少由改檔而成的不同版本，例如GUNDAM版LF2，又或者把一些角色的招式改頭換面。小編覺得改得最好的版本之一，是R-LF2，相信不少朋友都有玩過。不過對電腦的要求，自然也更高了一點了。

R-LF2改的招式強到不得了。（http://www.littlefighter.com）

【7】USB一插即玩

LF2的容量連50MB不到，雖然當時的UAB手指容量不高，不過要裝下LF2可是綽綽有餘，而且把遊戲裝在手指中，可以一插即玩。甚麼時候玩？當然是上電腦堂的時候啦！節奏快，很快就打完一場，是它的最大優勢，一節課下來可以打十幾場，爽！LF2跟AOC、CS合稱USB三寶，都是隨身帶著的三隻遊戲呢。

LF2是大家的童年回憶。（http://www.littlefighter.com）

說到這裡，有沒有朋友想立即「打返場」呢？不過小編剛剛試過，現在的OS好像玩不了LF2，有朋友有解決方法嗎？