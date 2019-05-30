友情亮紅燈？　網民熱數5大破壞友誼元兇　小圈子、情緒勒索

近日，有網民感嘆與朋友過去的美好時光，卻因疏於經營關係，感情隨著時間慢慢變淡，令人感嘆唏噓。於是就此發文與其他網民討論，究竟有什麼相處雷區，令一段友情亮起紅燈呢？

《今生是第一次》劇照

每段關係都需要經營。當你收到朋友信息時，要是你的第一反應是：「今次又搞咩啊？」，不想再回覆，那麼你只能夠感嘆你與朋友之間的友情，隨著疏於經營，在時間流逝已經慢慢變淡了。大家有同樣的經歷嗎？就此，網民總結了5點破壞友誼的因素，看看大家與朋友們有沒有這樣的經歷吧！

【1】工具人朋友

朋友關係應該是互相扶持。要是遇到困難，朋友們可以成為你堅強的後盾，在你身旁支持你。但如果有些朋友，平常不見人，只在有他有需要的時候向你求助，那你就要好好想一想，究竟他和你保持朋友關係的目的是什麼了。

《今生是第一次》劇照

【2】小圈子文化

朋友關係是兩個人的關係，並不會因為其他人的喜惡而改變。但總有些朋友會喜歡將朋友圈子分成不同黨派，要是圈子內有人不喜歡你，那你就只可遺憾的出局。網民就教落：「如果有朋友逼你選擇立場，那你就要多放個心眼了。」

《回到1988》劇照

【3】隨便洩露秘密

「說過出去的秘密就不再是秘密。」這一句的確令人無法反對，但朋友將自己的秘密當成人情籌碼講出去，還是會覺得傷心。其實朋友關係建基於信任，如果朋友對這份友誼負責任，就不應該將秘密隨便講出去。何況，「一次不忠，百次不容」，有這根刺，這段友誼還能夠維持下去嗎？

《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照

【4】常說傷人的話

朋友的關係，就像是一把雙刃劍。網民有感而發，「關係好，讓我們忽略了講話的的輕重。」，朋友很容易因為良好的關係而說了很多傷人的話，更一直攻擊你的缺點，每一句都令你失去自信心，兩人的關係也因此越走越遠，直到變成陌路人。

《我的鬼神搭檔》劇照

【5】情緒勒索

每個人的性格都不盡相同。要是朋友之間其中一方的性格較為強勢，經常說出對弱勢一方的不滿，弱勢一方就很容易墮入被控制的陷阱。網民分享自己過往被朋友的情緒和說話控制著，「每一分鐘都覺得自己做錯了事，想要得到朋友的原諒，但其實……你不知道自己究竟做錯了些什麼。」要擺脫這種情緒勒索，才是放過自己。