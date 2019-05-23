Grad Trip看盡人生百態？！5招化解畢業旅行友情危機

「去旅行真係最可以睇清一個人嘅人品」，一去旅行就可以見盡朋友們的「真面目」。有網民在討論區分享，妹妹和朋友一行六人去畢業旅行，因朋友言語間產生糾紛，最後五人更決定分道揚鑣，妹妹就被逼自己完成旅途。其實，一切旅伴紛爭都源自溝通，《開罐》教你5大偏方擊退極品旅伴！

近日有網民分享，他的妹妹與朋友一共六人去畢業旅行，卻因與朋友言語爭執，只為「行YG大樓根本唔會撞到明星」等等小事，讓朋友六人落下心結，同行友人更連夜收拾行李到其他朋友的房間，留下妹妹一人，被朋友們遺棄的妹妹，唯有被逼自己完成旅途。回到香港後，雙方更大打千字文互數對方不是，樓主大感不公，因而上網傾訴。

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其實，一切旅伴紛爭都源自溝通，只要你掌握一些小秘訣，面對這些極品旅伴，就可以不再迷惘，擊退他們！

《遇見愛》劇照

【問題一】見得太多易黑面

有網民說過「黑面的女人最難服侍」，其實不然，

要冷戰的話，男女都一樣難服侍。

「你嬲緊？」

「我冇啊！我冇嬲！」

這個無限之戰，只會不停輪迴，直到永遠。

既然他/她要拒絕和你溝通，

那你就不如不溝通，

好好享受你的旅途吧！

何況他/她看到你開心的表情，

自己生悶氣的表情，

想起來都開心！（誤）

《三流之路》劇照

【問題二】恃熟賣熟唔做嘢

任何旅行，都會有一個奶媽（對，說的就是你），

代付旅費，計劃行程，安排交通，默默奉獻，

幫大家計劃行程。

然而，這並不是分內事。

面對這無數不公義行為，

我們應該要勇敢發聲。

如果面對這種情況，

不要說：「Yes，ma'am!（遵命！）」

試著說：「不如你都一起做下research啊！」

【問題三】旅行先做自閉仔

有些朋友，

總會在旅行時忽然封閉自我。

「好不好吃啊！」

「好好玩啊！你覺得呢？」

他的靈魂仿佛身處異空間，

和你失去聯絡，

無論你與他講什麼事情，

他都不會有什麼反應。

遇上這些0反應的友人，

你可以打開手機跟他自拍。

沒有反應就打開錄影，

相信注重形象的他，

應該能夠拉回靈魂，

和你說上幾句話。

《遇見愛》劇照

【問題四】火爆性格唔收斂

講起火爆性格，你以為是遇強越強，

其實都是欺善怕惡！

胖虎對著大雄的時候作威作福，

但對著老師還不是乖乖搖尾巴！

我想起訓練狗隻的宗旨：

「不要讓牠感到你害怕。」

遇上這種人雖然是向難度挑戰，

但千萬不要害怕！

你不壓住他/她的氣場，

就輪到他/她壓住你了。

《哆啦A夢》截圖

【問題五】五時花 六時變

隨時改變主意，

說得好聽就是隨性，

正確來講就是犯賤。

五時花六時變最大的影響，

就是可以瞬間改變過往的所有安排，

令你瞬間黑面。

只要謹記Black and white（白紙黑字），

你隨時可以拿出Excel行程表，

打開早有預備的的條款細節：

「旅途中不可輕易更改行程」，

或者是搜尋通訊記錄，

讓他瞬間石化，

那麼他就只能被你任意擺佈了。

《遇見愛》劇照

「相處好，同住難」，

同住幾天都好困難。

旅途中總會遇到很多友情的考驗，

但說到底，朋友之間良好的溝通，最為重要。

只要在旅途中有口齒、有承擔，

主動幫助和遷就他人，

在你回程的時候，你身邊的朋友還是會坐在你身邊。